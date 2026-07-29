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Cronograma de Anses del 27 al 31: estas son las fechas de cobro para jubilados y pensionados en julio de 2026

Durante este mes, las jubilaciones y pensiones aumentaron un 2,15%, mientras que los sectores de menores ingresos continúan recibiendo el bono adicional de $70.000.

Redacción

Por Redacción

Calendario de pagos de ANSES: fechas oficiales de julio 2026 para jubilaciones y pensiones.-

Calendario de pagos de ANSES: fechas oficiales de julio 2026 para jubilaciones y pensiones.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) avanzó esta semana, del lunes 27 al viernes 31 de julio 2026, con el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones.

Es necesario recordar que durante este mes, los haberes tuvieron una suba del 2,15%, al tiempo que los beneficiarios de menores ingresos mantienen la percepción del bono extraordinario de $70.000.

Tras este ajuste, el haber mínimo asciende a $481.989,33, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fija en $399.591,46 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez quedan en $358.392,53.

Cronograma de Anses: fechas de cobro para jubilados y pensionados esta semana

Las jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, cobrarán en estas fechas:

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Con estos pagos, finalizará el calendario correspondiente a jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo durante julio.

Prestación por Desempleo: quiénes cobran esta última semana de julio 2026

El cronograma de pago continúa con los beneficiarios de la Prestación por Desempleo. El depósito ser hará según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Anses: cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y el lugar de pago ingresando a Mi ANSeS, desde la página web oficial o mediante la aplicación para celulares.

Para realizar la consulta solo es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde también se puede acceder al detalle de las prestaciones, recibos de haberes y otra información personal.

Con información de Clarín


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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) avanzó esta semana, del lunes 27 al viernes 31 de julio 2026, con el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones.

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