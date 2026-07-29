Irán reanudó los ataques con misiles en Medio Oriente y se disparó otra vez el precio del petróleo

Irán lanzó una andanada de misiles contra las fuerzas norteamericanas en Medio Oriente la madrugada del miércoles, mientras Estados Unidos se asociaba con Arabia Saudita para atacar a las milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak, matando al menos a 20 combatientes. La reanudación de los ataques provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo . El crudo Brent, de referencia internacional, subió más del 3%.

El recrudecimiento del conflicto en múltiples frentes, tras varios días de relativa calma, aumentó el riesgo de un retorno a una guerra total.

Guerra en Medio Oriente que lleva más de cinco meses

Las nuevas hostilidades puso de manifiesto la dificultad de poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial. Asimismo, probablemente incrementó la preocupación de que Estados Unidos esté reduciendo aún más sus ya mermadas reservas de municiones sofisticadas necesarias para defender sus bases y aliados.

Arabia Saudí había acusado a las milicias iraquíes de disparar drones contra sus instalaciones petroleras en los últimos dos días. Un grupo que agrupa a milicias iraquíes negó inicialmente las acusaciones, mientras que otro grupo respaldado por Irán —los rebeldes hutíes en Yemen— afirmó haber atacado las instalaciones energéticas saudíes en el marco de un conflicto separado pero relacionado .

Antes del último estallido de violencia, los mediadores se habían mostrado optimistas respecto a la posibilidad de que Estados Unidos e Irán volvieran a la mesa de negociaciones. Un acuerdo provisional fracasó en las últimas semanas debido a la reanudación de los combates en el estrecho de Ormuz , una vía marítima crucial para el suministro energético mundial que los ataques iraníes han vuelto a bloquear de facto.

Suba del petróleo luego de ataques en guerra en Medio Oriente

El fuego en Medio Oriente provocó una nueva disparada del precio del petróleo, llevándolo hasta los 87,03 dólares el barril Brent. Si bien aún está lejos de los 100 que llegó la semana pasada, esta jornada muestra un salto importante.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán afirmó haber disparado misiles balísticos contra la base aérea de Muwaffaq Salti y el cuartel general del Comando Central del ejército estadounidense en Jordania, según un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal IRNA.

Posteriormente, el ejército estadounidense anunció que aviones de combate norteamaericanos y saudíes habían atacado varios emplazamientos logísticos y de armamento en el este de Irak en respuesta a los supuestas ofensivas con drones contra Arabia Saudí. El Ministerio de Defensa saudí advirtió que «no busca una escalada, pero responderá a cualquier agresión».

Las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de grupos armados principalmente chiítas, respaldados por Irán y que oficialmente está bajo el mando del ejército iraquí, afirmaron que al menos 20 combatientes murieron y otros 32 resultaron heridos en los ataques nocturnos.

AP