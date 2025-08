Se llama Leo Messi es campeón de la milanga, cordobés y no necesita botines

Leonel Messi, arquitecto de Río Tercero, se volvió la cara de una campaña con sabor a broma nacional.

En un país donde el fútbol divide y la comida une, una buena milanesa puede ser más poderosa que un gol en el minuto 90. Eso lo sabe bien Leonel Messi, un cordobés de Río Tercero que, sin patear una pelota, se convirtió en el nuevo ídolo de la milanga. La historia parece un chiste, pero es real: se llama igual que el 10 de la Selección, tiene 57 años, es arquitecto y fanático declarado de este plato emblemático. Y acaba de ser elegido por Bullanga Milanga, una reconocida cadena especializada en milanesas, como el rostro de su nueva campaña.

Leonel (sí, con una sola “l”) trabajó muchos años como secretario de Obras Públicas en su ciudad natal. Pero su nombre y apellido le jugaron siempre una doble partida. Cada vez que hacía un trámite, firmaba un plano o atendía el teléfono, alguien le hacía el comentario: “¿Vos sos el Messi?”. Hasta que un día, esa coincidencia se volvió oportunidad.

Con la reciente noticia de que Lionel Messi, el otro, se asociaba con una cadena de restaurantes, desde Bullanga decidieron redoblar la apuesta con humor bien argentino. Así nació “el Messi de la milanga”, una activación que busca celebrar el amor incondicional por ese clásico que no falla: milanesa con fritas, con puré, napolitana o a caballo, pero siempre con identidad.

La milanesa, ese clásico que atraviesa edades, clases y provincias, se volvió bandera de una campaña con humor y ternura.

“A mí no me eligieron por los goles, me eligieron por mi amor incondicional a la milanga. Si eso no es ser argentino, ¿entonces qué?”, dice Leonel, que se prestó con entusiasmo a la campaña. En las fotos se lo ve con camiseta del local, tenedor en mano, sonriendo con una milanesa gigante al frente. Su look no es deportivo, pero tiene algo de crack: ser auténtico, de pueblo y con tonada cordobesa.

La campaña no solo despertó sonrisas, sino también identificación. Porque si hay algo que une a todos los argentinos, más allá de camisetas o partidos políticos, es el ritual de la milanga. En casa de la abuela, en bodegones o en una promo de martes, es una de esas comidas que atraviesan generaciones y fronteras.

Desde Bullanga explican que la campaña busca mostrar que la pasión no es solo deportiva: “En un país con grietas de todo tipo, hay una sola certeza que nos junta a todos: la milanesa. Y en vez de buscar una figura internacional, preferimos elegir a un Messi de verdad, pero uno de acá, común y querido”.