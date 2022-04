Semana Santa: Junín de los Andes y su programa en el parque Vía Christi

Semana Santa y Junín de los Andes son sinónimos perfectos para el turismo religioso patagónico. El principal atractivo de estas fechas se encuentra a unas cuadras del centro. En el cerro de la Cruz, está el parque temático Vía Christi que representa la vida de Jesucristo y de otras culturas como la Mapuche.

«Junín de los Andes hace un tiempo le ofrece a los turistas y a los peregrinos la posibilidad de hacer un turismo y una experiencia personal diferente, por los lugares que ofrece el turismo religioso. Se pueden encontrar con una iglesia que reúne creencias y culturas, como la fe Cristiana y la cosmovisión Mapuche», dijo Alicia Ruiz encargada del parque temático Vía Christi.

El Cristo Luz un destello de creatividad artística emocionante.

El Vía Christi, es una obra de Alejandro Santana que enorgullece al pueblo. Las estaciones representan el camino que recorrió Jesús hasta su muerte y resurrección, y los rostros de las figuras adoptan rasgos de los pueblos originarios.

«Tiene otra mirada de lo que es la creencia. El parque es histórico, cultural, religioso. Habla de intereligiosidad e interculturalidad y permite caminarlo desde tu propia vida y realidad. Cualquiera que lo camine se puede encontrar con lo social, con la historia de la comunidad, con una mirada espiritual, que muchas veces hace falta, sobre todo en estos tiempos», dijo Ruiz y agregó que está a pleno el funcionamiento de la confitería.

El sendero plantea un hermoso paseo, pero también una caminata que se hace más exigente en el último tramo que conduce hasta la obra del Cristo Luz.

Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña

También muy cerca de Junín, en el paraje San Ignacio se encuentra el Santuario Ceferino Namuncurá, quién fue beatificado por disposición del papa Benedicto XVI.

Sus restos fueron trasladados en el año 2009 al paraje San Ignacio, donde viven actualmente sus familiares. El lugar está a 60 kilómetros de Junín de los Andes, y allí se construyó este santuario a campo abierto, con la forma de “Cultrum”, un instrumento musical de percusión típico de los mapuches

Para los que quieren ir solo a disfrutar del fin de semana largo, también hay muchas alternativas de paseos. La localidad está rodeada por ríos, lagos y arroyos cristalinos, con paisajes imponentes ideales para descubrir durante una escapada. A los que les gusta pescar, se encontrarán en el mejor lugar.

Podés ir a Huechulafque para pescar en la boca del Chimehuín, conocido por pescadores de mosca de todo el mundo. Luego de transitar 4 kilómetros por ruta nacional Nº 234, se accede a la Ruta Provincial Nº 61 acompañada a la derecha por el río, por la que se va al Lago Huechulafquen. Primero te encontrarás con el portal del Parque Nacional Lanín.

Programa de actividades

Domingo de Ramos. 10 de abril

10 a 20. Parque Via Christi

10.30. Visitas guiadas en el Parque Via Christi

11.30. Bendición de Ramos en Plaza Gral. San Martín

20. Bendición de Ramos en Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Laura Vicuña.

Jueves Santo. 14 de abril

10 a 20. Parque Via Christi

10.30 y 11. Visitas guiadas en el Parque Via Christi

20. Misa en el Santuario Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Laura Vicuña.

Viernes Santo. 15 de abril

10 a 20. Parque Via Christi

10.30 y 11. Visitas guiadas en el Parque Via Christi. A partir de las 13. entrada libre y gratuita

11 a 20. Feria de Artesanos locales en Plaza Gral. San Martín

16. Via Crucis (Parque Via Christi)

Sábado Santo. 16 de abril

10 a 20. Parque Via Christi

10.30. Visitas guiadas en el Parque Via Christi

11 a 20. Feria de Artesanos locales en Plaza Gral. San Martín

19.30. Vigilia Pascual en Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Laura Vicuña

22.30. Peregrinación nocturna “Caminando hacia la luz de Cristo” desde la recepción del Parque Escultórico Via

Christi.

Domingo de Pascuas. 17 de abril

10 a 20. Parque Via Christi

10.30. Visitas guiadas en el Parque Via Christi

12. Misa de Resurrección en Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Laura Vicuña

19. Misa de Resurrección en Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Laura Vicuña.

Precios parque escultórico Vía Christi

Entrada general: $ 400. Acceso total al parque escultórico Vía Christi, $200 Residentes de Argentina, $160 residentes de la Provincia de Neuquén, $100 Estudiantes de Niveles: Primario, Medio o Superior Jubilados, Pensionados o Mayores de 65 años. Gratis: Residentes de Junín de los Andes y del Departamento Huiliches, discapacitados y su acompañante.

Para contratar hospedajes, o averiguar servicios consultar en: https://www.junindelosandesturismo.com/inicio