Temporada de verano 2026 en Neuquén: qué colectivo tomar para ir al río y cuál es el recorrido

La Municipalidad de Neuquén presentó el esquema de transporte público diseñado para facilitar el acceso a los balnearios durante la temporada de verano 2025-2026. El plan, detallado por el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, busca que «todos los vecinos puedan acceder a la costa» a través de un sistema reforzado que incluye líneas especiales y extensiones de recorridos habituales.

Espinosa anunció la implementación de dos líneas especiales, conocidas como «rondines», que operarán bajo la identificación «Cole al río». Una de estas rutas partirá desde el centro de la ciudad y la otra desde la zona Oeste, ofreciendo conexión directa con las riberas del río Limay.

Además de los rondines, siete líneas regulares de colectivo extenderán sus trayectos a partir del 1 de enero. Las líneas que modificarán su recorrido para llegar hasta los balnearios son la 1, 2, 3, 11, 17, 24 y 26. Como ejemplo, el funcionario mencionó que la línea 26, que actualmente conecta Colonia Nueva Esperanza con la terminal de ómnibus, sumará los balnearios a su ruta.

Temporada verano 2026: operativo de seguridad y servicios en balnearios en Neuquén

Este despliegue del transporte se enmarca en la Temporada de Balnearios que la ciudad de Neuquén inició oficialmente este 1 de diciembre, tras una pretemporada que comenzó el 15 de noviembre. Para garantizar la seguridad de vecinos y turistas, la comuna dispuso un operativo integral con 163 guardavidas, equipos de salvamento y coordinación con servicios de emergencia y la Policía.

Los cinco balnearios habilitados son Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo Fahler, Albino Cotro y Solalique. También se incluyen zonas de afluencia como Isla Verde, Isla 132 y Linares al fondo. La Municipalidad también desarrolló infraestructura clave, incluyendo nuevos estacionamientos, baños y la incorporación de cuatro camiones regadores para mejorar la circulación en las calles de tierra.

Respecto a los horarios del servicio de transporte ampliado, se informó que las extensiones de recorrido comenzarán a funcionar desde el mediodía en adelante, coincidiendo con el momento de mayor afluencia de visitantes a las costas.

Este servicio reforzado estará disponible los siete días de la semana durante toda la temporada 2025-2026. “Esto lleva igualdad, para que de todos los barrios puedan llegar a los balnearios. Vivas donde vivas, zona este, norte, oeste o centro, con COLE vas a poder llegar a la costa a disfrutar del verano en el río”, enfatizó Espinosa, destacando el objetivo de movilidad para todos los vecinos.