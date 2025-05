Tours de compras en Chile: anunciaron un vuelo directo desde una capital de provincia a Santiago

Para aprovechar la diferencia cambiaria y el boom argentino por las compras en Chile, una aerolínea chilena anunció un vuelo especial directo entre Mendoza y Santiago de Chile. Esta propuesta, programada para fines de mayo, representa una opción atractiva para quienes buscan aprovechar los precios del mercado chileno.

El vuelo chárter despegará el viernes 30 de mayo a las 11:30 desde el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza, y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago en apenas 50 minutos. El regreso será el domingo 1° de junio a las 14:00, lo que permite un fin de semana completo dedicado a recorrer los centros comerciales, outlets y tiendas de la capital chilena.

Tours de compras a Chile: una opción económica pensada para el comprador

Se trata de una oferta de la empresa Aerovías DAP, una aerolínea chilena con sede en Punta Arenas, Magallanes enfocada en conectar ese punto con el resto de la Patagonia chilena. Opera vuelos chárter y regulares, así como servicios de transporte de pasajeros y carga en la región, y también en otros destinos de Chile y Argentina.

Suele tener tarifas competitivas y un beneficio clave para los «compradores»: una franquicia de 20 kilos de equipaje incluida en el precio. El precio de este servicio especial arranca en U$S 175,48 ida y vuelta, con impuestos incluidos.

Esto contrasta con los precios de aerolíneas regulares que operan la ruta Mendoza-Santiago. Otras empresas como Aerolíneas Argentinas, JetSmart, LATAM y Sky Airline tienen tarifas que muchas veces superan los U$S 280 si se despacha equipaje.

Tour de compras en Chile: cómo acceder a la propuesta

Los pasajes para este vuelo, con capacidad limitada a 90 pasajeros, pueden adquirirse directamente en el sitio web de Aerovías DAP (dapairline.com) o vía correo electrónico (ventas@dap.cl). La compañía recomienda reservar con antelación dada la exclusividad de la propuesta.

Más allá de lo económico, la experiencia de vuelo promete ser particular. Se realizará en un BAe 146, un avión cuatrimotor conocido por su diseño compacto y versatilidad.

Esta aeronave, fabricada por British Aerospace, es de las pocas en el mundo capaz de operar en pistas cortas y superficies desafiantes como tierra o hielo. Es justamente este modelo el que ha convertido a DAP en un emblema de los vuelos patagónicos y antárticos desde 1980.

Turismo de compras: en Chile reaccionan al arancel cero y lanzan descuentos en tecnología

La prensa chilena se hizo eco del anuncio del arancel cero a celulares y los medios se hicieron eco de lo que podría pasar. Por ejemplo, BioBioChile tituló: «Chile perdería a sus mejores clientes turistas: en Argentina bajarán precios de productos tecnológicos».

Pero comerciantes e integrantes del sector turístico no se han quedaron de brazos cruzados. En una estrategia para mantener el atractivo para los visitantes argentinos y de otras nacionalidades, lanzaron iniciativas que incluyen descuentos especiales para turistas y promociones en la compra de tecnología.

La nueva política arancelaria argentina, culminará con un arancel del 0% para los celulares importados en enero de 2026 y plantea un nuevo escenario. Si bien, las rebajas todavía no se reflejan en argentina, pero es probable que muchos frenen sus planes de viajar a Chile a la espera de que la tecnología se vuelva más económica.