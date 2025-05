Televisores, ¿el nuevo boom de los tours de compras en Chile?: los precios tras la quita de impuestos en Argentina

Chile sigue causando furor entre los argentinos que se organizar para cruzar cada fin de semana largo los pasos fronterizos para aprovechar las ofertas. Pese a la quita de los impuestos a la importación de productos tecnológicos, hay una notable diferencia en los precios y según expertos, los televisores podrían instalarse como los productos más buscados por los turistas.

La eliminación de impuestos y aranceles a los productos electrónicos puede generar un gran impacto en los tours de compras a Chile. La baja impositiva comenzará a reflejarse en los próximos meses y promete una caída de hasta el 10% en los precios.

Desde el lado chileno informaron que algunas señales del cambio ya pueden observarse tras la medida adoptada por el Gobierno, sobre todo en televisores que no pertenecen a la última generación. Además en una comparativa de precios con los productos argentinos y en Chile, destacaron que la diferencia sigue siendo notable.

Detallaron que en Argentina, el precio promedio actual de un televisor de 47 pulgadas ronda los 650 dólares y con la aplicación progresiva de la medida, el Gobierno prevé que esta cifra baje por debajo de los 600 dólares en enero. Pero aun así en Chile el precio es considerablemente más bajo ya que el mismo producto cuesta menos de 300 dólares.

Turismo de compras: en Chile reaccionan al arancel cero y lanzan descuentos en tecnología

La prensa chilena se hizo eco del anuncio del arancel cero a celulares y los medios se hicieron eco de lo que podría pasar. Por ejemplo, BioBioChile tituló: «Chile perdería a sus mejores clientes turistas: en Argentina bajarán precios de productos tecnológicos».

Pero comerciantes e integrantes del sector turístico no se han quedaron de brazos cruzados. En una estrategia para mantener el atractivo para los visitantes argentinos y de otras nacionalidades, lanzaron iniciativas que incluyen descuentos especiales para turistas y promociones en la compra de tecnología.

La nueva política arancelaria argentina, culminará con un arancel del 0% para los celulares importados en enero de 2026 y plantea un nuevo escenario. Si bien, las rebajas todavía no se reflejan en argentina, pero es probable que muchos frenen sus planes de viajar a Chile a la espera de que la tecnología se vuelva más económica.