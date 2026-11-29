Andacollo es una localidad pequeña, cabecera del departamento Minas. Fotos @fuchan.nire.

La experiencia en el territorio y el contacto cotidiano con quienes llegaban a la zona le dieron una primera pista: había interés por conocer el norte neuquino, pero también una necesidad de contar con servicios que facilitaran el viaje. «Durante algunos años trabajé en la Policía y era habitual que me preguntaran dónde podían alojarse, dónde comer, qué lugares podían conocer o quién podía llevarlos. De ahí empezó a surgir esta idea, aunque nunca pensé que iba a concretarse», cuenta Nelson Olate.

Para ponerla en marcha, realizó los trámites ante los organismos correspondientes, obtuvo habilitaciones como guía de sitios arqueológicos y de vehículos 4×4, y recientemente terminó un curso de guía de senderismo. Quiere seguir sumando herramientas para ampliar las alternativas y ofrecer un servicio responsable. «El objetivo principal es que gente de todo el mundo pueda conocer la región del Alto Neuquén, o el norte neuquino, como le decimos nosotros», explica.

La agencia se llama Füchan Ñire y tiene como imagen la cara de un zorro. Nelson cuenta que eligió ese nombre por el significado que atribuye a las palabras en mapuche: «füchan» sería zorro y «Ñire», viejo (@fuchan.nire). La identidad también expresa el espíritu del proyecto: acercar a los visitantes a una región que todavía tiene mucho por descubrir.

Se puede subir a varios cerros y recorrer senderos.

Cascadas, lagunas y volcanes

La oferta reúne sitios naturales, recorridos de distinta dificultad y propuestas para quienes buscan una experiencia más activa. En Andacollo, uno de los paseos es Los Altiplanos, una caminata de dificultad media por la orilla de un arroyo hasta llegar a una cascada. También está el mirador Los Guindos, desde donde se puede observar la localidad y sus alrededores. Otro de los lugares que despierta interés es la zona de las lagunas de Huaraco.

En Varvarco, Los Bolillos forman parte de los paisajes que Nelson recomienda conocer. La agencia también organiza ascensos al volcán Domuyo con guías y visitas a Aguas Calientes, donde se encuentran las termas. Hacia Manzano Amargo, la cascada La Fragua es otra de las paradas solicitadas. A esa lista se suman Pichi Neuquén y las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia, dos lugares elegidos por quienes buscan pescar.

La propuesta no se limita a los grandes atractivos. En Andacollo también se pueden contratar cabalgatas, trekking y recorridos de cicloturismo, incluso por sectores de menor dificultad. «En estos últimos años el norte neuquino creció mucho. Hay cada vez más gente que lo elige para pasear y conocer. Somos nuevos con la agencia, pero nos movemos para ofrecer un abanico amplio de posibilidades», señala.

Los Bolillos es parte del patrimonio natural turístico del norte.

La estadía depende de las preferencias de cada visitante y de las actividades que quiera realizar. Según explica Nelson, los vuelos a Chos Malal llegan los lunes y los jueves. Muchos turistas arriban los jueves y permanecen hasta el lunes, cuando parte el servicio de regreso a Neuquén. También hay quienes viajan en sus propios vehículos y se quedan entre tres y cinco días.

En ese recorrido, Huinganco aparece como otra localidad con potencial turístico. Allí se encuentra una hostería y una imagen de Cristo de grandes dimensiones que despertó el interés de quienes visitan la zona. «Hay mucho para conocer y se necesitan al menos cuatro o cinco días para recorrer el norte neuquino», sostiene.

Una región para recorrer sin gastar de más

Los precios accesibles son otro de los argumentos que Nelson destaca al momento de promocionar el destino. Como ejemplo, cuenta el caso de una turista de Buenos Aires que contrató diez días de alojamiento en Chos Malal por $500.000, con desayuno incluido. Para comer, calcula que una persona puede gastar entre $25.000 y $30.000 por un plato y una bebida.

En Huinganco podés ir a conocer el Sagrado Corazón de Jesús.

En distintas localidades hay hosterías que ofrecen comidas típicas. Entre ellas, menciona las empanadas de chivo, uno de los sabores que suelen buscar los visitantes. La agencia también trabaja con prestadores para sumar experiencias gastronómicas: quienes quieran probar el chivito al asador pueden conocer parte de su preparación y compartir una tarde alrededor de la comida.

En Huinganco, el camping La Corona es uno de esos lugares. Allí organizan visitas para grupos que quieren conocer el proceso y probar el producto. Un chivito puede costar alrededor de $80.000, con ensalada y pan, y alcanza para seis o siete personas. Nelson aclara que se trata de animales criados en la región y que, en esta época, salen ejemplares de entre ocho y diez kilos.

La temporada de verano también ofrece motivos para viajar. En Andacollo, los días 8, 9 y 10 de enero se realizará la Fiesta Provincial del Veranador. La agencia prepara promociones que incluirán alojamiento, entrada y comida, para que los visitantes puedan participar del evento sin tener que resolver cada servicio por separado. El viernes actuará Juan Fuentes, exintegrante de Los Huayra, y el sábado será el turno de La Repandilla.

Nelson quiere aprovechar esas fechas para desarrollar el turismo vinculado con los festejos populares y, más adelante, sumar propuestas de turismo religioso. En ese sentido, menciona Ailinco y su capilla, donde se celebra el día de la Virgen. «Vamos buscando alternativas para que la gente no se quede sin conocer. Por mí, los llevaría a todos los rincones», dice.

Una apuesta compartida con los prestadores locales

La agencia trabaja con guías, alojamientos, espacios gastronómicos y otros prestadores de la región. Nelson procura acordar valores que permitan ofrecer excursiones accesibles sin perjudicar a quienes brindan los servicios. El turismo no es su única actividad ni busca hacerse rico con la agencia. Su intención es cubrir los seguros y los gastos, y generar oportunidades para que otros también puedan trabajar.

Cuando no puede acompañar personalmente a un grupo, consulta a los guías cuánto necesitan cobrar y arma la propuesta. «El guía me dice lo que cobra yo sumo el costo para cubrir los seguros y ofrecerles una buena comida. Así terminamos organizando una salida que puede costar entre $100.000 y $120.000 por persona. A la gente le gusta porque es económico y disfruta de un lindo día», cuenta.

La idea es que el visitante tenga una experiencia completa, con los servicios organizados de antemano. «Creo que el norte crece, arranca, y es el momento de empezar a mostrarlo», dice Nelson. Su apuesta nació de aquellas preguntas que escuchaba cuando trabajaba en la Policía y hoy tiene nombre propio. Desde Andacollo, busca que cada vez más viajeros lleguen al Alto Neuquén, recorran sus paisajes y descubran todo lo que tiene para ofrecer.

Información para tu viaje

Para llegar a Andacollo desde Neuquén capital, en auto se toma la Ruta Nacional 22 hacia el oeste, luego se continúa por la Ruta Nacional 40 hacia el norte hasta Chos Malal y finalmente se toma la Ruta Provincial 43 hasta la localidad.

Chos Malal cuenta con vuelos directos desde Neuquén capital, operados por American Jet. El servicio se retomó el 14 de septiembre de 2026, después de 14 años sin conexión aérea entre ambas ciudades.

Frecuencias: dos vuelos semanales, los lunes y jueves.

dos vuelos semanales, los lunes y jueves. Duración: entre 45 y 50 minutos por tramo.

Se consiguen hospedajes desde $50.000 la noche en Andacollo. En @fuchan.nire.

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