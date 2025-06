Vacaciones de invierno en Bariloche: expectativas, precios y certezas para la nueva temporada

Bariloche apuesta fuerte a su propuesta turística con una batería de herramientas que buscan atraer visitantes. Fotos: EMPROTUR Bariloche.

Las últimas nevadas tiñeron de blanco las laderas del Catedral y cambiaron el ánimo en la ciudad de Bariloche. En las calles se nota el pulso de la previa: hoteles que se ponen a punto, restaurantes que ajustan menús, pistas que se pisan y un murmullo general que mezcla ansiedad con optimismo. Hoy gracias al sistema de fabricación de nieve, abre el área Magic 3 del Cerro Catedral y hay certezas que se afirman: habrá temporada, habrá nieve, y la ciudad tiene con qué recibirla.

“La nieve nos tenía un poco ansiosos y empezó a aparecer, así que todo toma otro color”, cuenta Diego Piquín, gerente operativo y director ejecutivo de EMPROTUR. Con una temporada marcada por los vaivenes del contexto económico nacional, Bariloche apuesta fuerte a su propuesta turística con una batería de herramientas que buscan atraer visitantes y garantizarles una experiencia integral, más allá del presupuesto con el que lleguen.

En un país donde la inflación marca el ritmo de cada decisión, una de las mayores fortalezas de Bariloche este invierno es la previsibilidad. Ya en enero, las agencias de viajes anunciaron que mantendrían sus tarifas congeladas durante todo el año.

Esto es lo que la ciudad de Bariloche ofrece: calidad, naturaleza y hospitalidad.

A esa decisión, se sumaron alojamientos, restaurantes, comercios y excursiones, bajo el paraguas de Bariloche Sale, una herramienta que ofrece descuentos de hasta el 40% sobre esas mismas tarifas fijas. “La ciudad entendió que debía acompañar y hacer un esfuerzo”, explica Piquín. “La inflación afecta a todos y los costos aumentaron, pero las empresas están haciendo un esfuerzo grande, y eso la gente lo valora”.

No se puede comparar

En medio de la expectativa, algunos títulos de la prensa nacional lanzaban en estos días la pregunta si vacacionar en Bariloche es más caro que hacerlo en Río de Janeiro o Punta Cana. “Esa comparación no es ni justa ni sincera”, responde Piquín. “El 21 de julio es temporada alta en Bariloche porque coincide con las vacaciones de Buenos Aires y en Punta Cana no lo es. No se pueden comparar destinos sin tener en cuenta esos detalles, además allá tampoco se puede esquiar”.

Y agrega: “Bariloche es tan amplio en su propuesta, que puede disfrutarse sin importar el nivel adquisitivo. Podés cenar un menú de cinco pasos o compartir una pizza con cerveza artesanal, y en ambos casos la experiencia está garantizada. Eso es lo que la ciudad ofrece: calidad, naturaleza y hospitalidad”.

Hoy abre su temporada el Cerro Catedral de Bariloche.

Los últimos fines de semana largos posicionaron a Bariloche como el destino más visitado del país. A nivel de reservas, julio se perfila con muy buenos niveles de ocupación, mientras que agosto avanza a paso más lento. “La concreción de las reservas se acortó mucho”, explica Piquín. “Hoy la gente espera hasta último momento, mira el clima, chequea promociones. Pero Bariloche siempre tracciona. Tiene con qué competir”.

Y no sólo desde Argentina llegan turistas. La conectividad aérea con Brasil batirá récords históricos esta temporada con 220 vuelos directos en julio y agosto, y un crecimiento del 110% respecto al año pasado. Aerolíneas Argentinas, Latam, Gol, Azul, conectan a San Pablo, Belo Horizonte y Porto Alegre con Bariloche cada semana.

“El mercado brasileño es nuestro número dos, después del argentino, y esperamos una buena temporada”, dice Piquín. “ Creemos que habrá un buen aluvión de ocupación. Para julio, la ocupación de los vuelos vienen por encima del 85% y para agosto en el 70%. Si bien perdimos competitividad por el tipo de cambio, desde septiembre estamos trabajando en promoción todos los meses, en diferentes ciudades de Brasil”.

La conectividad aérea con Brasil batirá récords históricos esta temporada con 220 vuelos directos en julio y agosto.

Chile, (el mercado número tres) por su parte, sigue siendo un activo. “Al chileno le gusta esquiar en Chile, pero también visita Bariloche. No es masivo, pero sí importante”, explican desde el sector.

Propuestas para todos, en vacaciones de invierno en Bariloche

Uno de los datos que más entusiasma es que el pase diario para esquiar quedó en 115 mil pesos, un precio competitivo frente a otros centros de esquí del país y de Chile.

Con 120 kilómetros de pistas esquiables, cañones de nieve técnica desde la mitad de la montaña hasta la base, y sectores como el Play Park para principiantes, Catedral se consolida como el centro de esquí más completo de Latinoamérica. “Ya el que vino año pasado, sabe que no hay colas, ni esperas. Todo está muy bien organizado”, destaca Piquín.

Pero Bariloche no es sólo el cerro. También están los parques de nieve como Piedras Blancas, con tubing, zipline y propuestas nocturnas como el Winter Park, donde se puede caminar con raquetas y terminar la noche en un domo con cerveza artesanal, música en vivo y pizzas. “Es otro plan, no es esquiar en el filo del Catedral, pero es muy divertido”, asegura.

Ir a los refugios de montaña como La Cueva o Lauquen, donde se cena luego de llegar en moto de nieve.

A eso se suman propuestas como el Teleférico Cerro Otto, que renovó su experiencia, o los refugios de montaña como La Cueva o Lauquen, donde se cena luego de llegar en moto de nieve. “Más alta gama, sí, pero con una magia increíble”, dice.

Es por so, que con este panorama, el invierno está en marcha y Bariloche, con su postal intacta de montañas nevadas y lagos, vuelve a apostar a lo que mejor sabe hacer: recibir, abrigar y dejar recuerdos que duran mucho más que una temporada.

Precios en Bariloche para las vacaciones de invierno

Alojamiento

Hotel 3 estrellas en base doble. Precio por noche para el mes de Julio, a partir de $117.000 por noche.

Gastronomía

Limonada: $5.500.

Hamburguesa de cordero: $17.500.

Pizza muzzarella: $15.500.

Una pinta de cerveza: $5.500.

Excursiones