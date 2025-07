Vacaciones en auto: evitar multas por radares escondidos y cómo manejar con fríos extremos

Radarbot, aún sin internet, alerta sobre radares y cámaras en tiempo real. Foto: Agencia Noticias Argentinas.

El plan suena perfecto para vacaciones de invierno: auto cargado, playlist armada, mate a mano y un destino que promete desconexión. Pero en las rutas argentinas, donde los paisajes cambian tanto como las velocidades permitidas, hay algo más que mirar que el GPS o el horizonte: los radares.

Algunos están bien señalizados, otros no tanto. Y muchos más, directamente, se camuflan entre carteles oxidados o árboles al costado del camino. En plena temporada turística, esos ojos electrónicos se multiplican en corredores clave y accesos a las principales ciudades del país, donde los límites de velocidad pueden cambiar abruptamente y dejar al conductor desorientado.

Por eso, cada vez más viajeros optan por sumar tecnología al viaje: aplicaciones móviles que alertan sobre radares, cámaras de semáforo y controles móviles. Entre ellas, Radarbot se posiciona como una de las más completas y confiables.

Radarbot, aún sin internet, alerta sobre radares y cámaras en tiempo real. Foto: Agencia Noticias Argentinas.

Radarbot, un copiloto digital

La app, que puede descargarse de forma gratuita para Android e iOS, no solo avisa dónde están los controles fijos y móviles, sino que lo hace en tiempo real y lo más importante para la mayoría de los usuarios, incluso sin conexión a internet. Ideal para tramos extensos donde la señal se pierde pero los radares no.

Con una interfaz intuitiva y alertas por voz, Radarbot se adapta al tipo de vehículo y permite una conducción más constante, sin frenadas bruscas ni aceleradas innecesarias. Es compatible con navegadores como Google Maps y su comunidad de usuarios colabora en la actualización permanente de los puntos de control.

“Más allá de evitar una multa, respetar los límites de velocidad es clave para reducir accidentes y salvar vidas. La tecnología bien usada puede ser una aliada en ese objetivo”, afirman desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En rutas los controles se multiplican en temporada alta. Foto: Archivo Río Negro.

Las rutas con más radares del país

Algunos tramos son bien conocidos por su alta densidad de controles. Si el plan incluye alguno de estos caminos, conviene estar atento:

Ruta Nacional 2: conexión clave entre Buenos Aires y Mar del Plata, con radares fijos y móviles en Lezama, Dolores, Castelli y Chascomús.

Autopista Panamericana (RN 9): los ramales Pilar y Campana concentran la mayor cantidad de cámaras, sobre todo en puentes y accesos.

Ruta Nacional 9: une Buenos Aires, Rosario y Córdoba, con controles en San Nicolás, Zárate, Villa María y el ingreso a la capital cordobesa.

Ruta Nacional 7: frecuente presencia de radares en Luján, Junín y el tramo que llega a San Luis.

Acceso Oeste y Autopista Riccheri: ambos corredores hacia la Capital Federal están muy vigilados.

Ruta Nacional 38: muy transitada en vacaciones, especialmente en su paso por Tucumán, La Rioja y Córdoba.

Manejar tranquilo también es manejar seguro

Radarbot, como otras herramientas similares, no propone saltarse la ley ni hacer trampa. Su valor está en anticipar y ordenar la conducción, evitando maniobras peligrosas o sorpresas desagradables.

“Al principio la bajé para no pagar multas, pero después me di cuenta de que me ayudaba a manejar más tranquilo. Ya no ando adivinando si hay radar o no”, cuenta Martín, que cada invierno viaja desde Cipolletti hasta la costa atlántica.

Porque en un país donde la señalización no siempre acompaña y donde la velocidad máxima puede variar en pocos metros, viajar informado y atento es tan importante como cargar nafta o chequear el nivel de aceite.

Así, algunos consejos para circular por las rutas con fríos extremos

Permanecer dentro del vehículo, cerrado pero con algo de ventilación para renovar el aire.

Evitar viajar mientras está nevando , salvo que sea estrictamente necesario.

, salvo que sea estrictamente necesario. En caso de hacerlo, seguir la huella de los vehículos que pasaron previamente.

que pasaron previamente. Evitar viajar de noche o sin luz solar . Usar las luces antiniebla en caso de salir.

. Usar las luces antiniebla en caso de salir. Evitar viajar solo .

. Llevar siempre cadenas para la nieve.



Durante la conducción del vehículo por las rutas de la Patagonia en plena ola polar, es fundamental tener en cuenta:

Circular a velocidad precautoria.

No frenar ni acelerar bruscamente.

Aumentar la distancia entre vehículos.

No detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o zonas con baja visibilidad.

Si sucede que el vehículo queda detenido en la ruta: