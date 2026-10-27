Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta viajar en el verano 2027 y qué puede pasar con el real

Brasil vuelve a estar entre los destinos elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano.

Brasil vuelve a aparecer entre las opciones de los argentinos para las vacaciones de verano. Sus playas, la variedad de destinos y la posibilidad de elegir entre distintos tipos de alojamiento lo mantienen entre los favoritos. Sin embargo, antes de armar las valijas, hay una pregunta que pesa en las cuentas: ¿cuánto dinero hace falta para viajar y pasar unos días en el país vecino?

La respuesta depende del lugar elegido, la fecha y el tipo de viaje. También interviene un factor que volvió a cobrar protagonismo después de las elecciones presidenciales brasileñas: la cotización del real frente al dólar. Mientras los pasajes y los hoteles muestran aumentos respecto del año pasado, una eventual depreciación de la moneda brasileña podría reducir el costo de las comidas, los traslados y otros consumos durante la estadía.

Los pasajes aéreos ofrecen una primera referencia para calcular el presupuesto. Los vuelos a destinos como Río de Janeiro o Florianópolis, que antes podían conseguirse por unos US$ 400, ahora superan los US$ 500. La diferencia representa un incremento de al menos el 25%.

Los alojamientos también registran aumentos, aunque los precios varían según la ubicación, la categoría del establecimiento y la anticipación de la reserva. Las tarifas en dólares se encuentran alrededor de un 10% por encima de los valores habituales.

De todos modos, Brasil ofrece alternativas para distintos presupuestos. Los paquetes que combinan vuelo y alojamiento permiten tener una referencia inicial del dinero necesario para viajar, aunque todavía habrá que sumar las comidas, los traslados y las actividades que cada viajero quiera realizar durante sus vacaciones.

Los gastos en destino: las comidas, las bebidas y los servicios de playa son algunos de los consumos que pueden resultar más económicos según la cotización.

Cómo puede influir el precio del real en las vacaciones

Una vez pagados los pasajes y el alojamiento, llega el momento de calcular los gastos cotidianos. Las comidas, las bebidas, los supermercados y los servicios de playa forman parte de un presupuesto que puede variar según el destino y el tipo de vacaciones.

La cotización del real puede marcar una diferencia en esos consumos. A diferencia de los vuelos internacionales y buena parte de las reservas hoteleras, que se comercializan en dólares, muchos gastos locales se pagan en moneda brasileña. Si el real pierde valor frente al dólar, quienes viajen con dólares podrán obtener más reales por la misma cantidad de dinero.

Qué puede pasar con el real después de las elecciones

La moneda brasileña volvió a quedar bajo la lupa tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial. El resultado podría revertir parte de la apreciación que había registrado el real después de la primera vuelta, cuando los inversores comenzaron a anticipar una victoria de Bolsonaro.

Según Julián Gurfinkiel, de Turismocity, después de aquella elección el dólar pasó de 5,20 a 5,03 reales. Sin embargo, recordó que en mayo de este año cotizaba a 4,90 reales y consideró que los movimientos recientes todavía no representan una diferencia demasiado importante para el presupuesto de las vacaciones.

El efecto dependerá de la magnitud del movimiento cambiario. Fernando Marull estimó que el real podría perder alrededor de un 5% de su valor, mientras que Gustavo Perego, de Abeceb, consideró que una depreciación abarataría las vacaciones de los argentinos en el país vecino. Gurfinkiel, por su parte, relativizó el impacto de una variación moderada. Tras regresar de Brasil, sostuvo que el costo de vida allí es igual o menor que en la Argentina.

Qué gastos pueden bajar y cuáles no

Paula Cristi, de Despegar, explicó que para evaluar el impacto de los movimientos del real es necesario distinguir entre los distintos componentes de un viaje. Los pasajes aéreos y los alojamientos representan una parte importante del presupuesto y suelen comercializarse en dólares. Por eso, una depreciación de la moneda brasileña no implica que sus precios bajen en la misma proporción.

En cambio, las comidas, las bebidas y el alquiler de sombrillas y reposeras son gastos más sensibles a la cotización, porque suelen pagarse directamente en reales. Allí podría sentirse con mayor claridad una eventual mejora del tipo de cambio para los turistas argentinos.

La demanda de la temporada alta también influye en las tarifas. Una moneda brasileña más débil no garantiza precios más bajos en todos los servicios, especialmente en los destinos con mayor movimiento turístico durante enero y febrero. Por eso, al calcular el presupuesto conviene separar los gastos que se pagan antes de viajar de aquellos que se afrontan en destino.

Cuánto cuesta un paquete de siete noches en Brasil

Los paquetes de vuelo más alojamiento que se ofrecen desde Buenos Aires permiten tener una referencia del presupuesto inicial para el verano. Estos son algunos de los valores informados:

Río de Janeiro: los paquetes de vuelo y alojamiento permiten calcular el presupuesto inicial para siete noches.

Río de Janeiro: $1.454.566 por persona, en un hotel de cuatro estrellas en Copacabana, con desayuno y vuelo directo por JetSmart. El total para dos personas es de $2.909.132.

Salvador de Bahía: $1.378.892 por persona, o US$ 869, por un paquete de siete noches que incluye vuelo, hotel y asistencia, con pago mediante dinero en cuenta.

Florianópolis: US$ 843 por persona, en un hotel de cuatro estrellas en el centro, con desayuno buffet y vuelo directo por JetSmart. El total para dos personas es de US$ 1.686, con transferencia DEBIN.

Estos precios corresponden a las opciones informadas y pueden variar según las fechas, la disponibilidad y las condiciones de contratación. Tampoco incluyen todos los gastos que se realizarán durante las vacaciones. Para comparar alternativas, conviene revisar qué servicios incluye cada paquete, las condiciones de pago y la ubicación del alojamiento.