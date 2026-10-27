Wanda Nara descolocó a Sebastián Presta en MasterChef Celebrity: el supuesto triángulo amoroso con Edith Hermida y Marixa Balli

MasterChef Celebrity volvió a dejar un momento inesperado en la pantalla de Telefe. Esta vez, la protagonista fue Wanda Nara, quien aprovechó una pausa en la competencia para poner en aprietos a Sebastián Presta con una serie de preguntas sobre su supuesto romance con Edith Hermida y la aparición de Marixa Balli como una tercera en discordia.

Según informó TN, el episodio ocurrió durante la emisión del lunes 26 de octubre, cuando la conductora decidió indagar sobre la vida sentimental del humorista. Lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en un divertido intercambio que también tuvo la participación de Germán Martitegui, uno de los jurados del reality.

La conversación generó risas en el estudio y dejó varias frases que rápidamente llamaron la atención de los seguidores del programa.

Wanda Nara puso contra las cuerdas a Sebastián Presta en MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Wanda Nara le preguntó directamente a Sebastián Presta por una supuesta infidelidad a Edith Hermida, con quien el humorista mantiene un juego romántico dentro del programa.

La conductora quiso saber por qué la había engañado apenas dos días después de comenzar una relación.

Desconcertado, Presta respondió que no sabía con quién la había engañado. Fue entonces cuando Wanda mencionó a Marixa Balli como la presunta tercera en discordia.

Lejos de incomodarse, el participante decidió seguir la broma y reconoció, entre risas, que algo de eso podía haber ocurrido.

«Pero Marixa me buscó», aseguró el humorista.

Wanda no dejó pasar la oportunidad y quiso saber si finalmente Balli había conseguido conquistarlo.

«Me encontró. Soy muy fácil», respondió Presta, provocando las risas de los presentes.

Sebastián Presta habló de Edith Hermida y sorprendió con una confesión

La conversación continuó cuando el humorista se refirió a su supuesto vínculo con Edith Hermida, otra de las participantes de MasterChef Celebrity.

Presta aseguró que no estaba demasiado convencido del interés romántico de su compañera y contó que había intentado invitarla a salir.

Según explicó, le propuso encontrarse un sábado, pero Hermida le respondió que no podía porque tenía planes con Lizy Tagliani.

La respuesta despertó nuevas bromas de Wanda, quien le sugirió que quizás Edith estaba intentando hacerse la interesante.

Sin embargo, también le reprochó que hubiera buscado rápidamente a otra mujer.

El intercambio se mantuvo en tono humorístico, sin que ninguno de los protagonistas confirmara una relación sentimental real.

Germán Martitegui intervino y lanzó una inesperada frase sobre Marixa Balli

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Germán Martitegui decidió sumarse a la conversación.

El chef, habitualmente reconocido por su perfil exigente dentro de la competencia, sorprendió con un comentario sobre Marixa Balli.

«La Tatiana es Marixa», lanzó el jurado, haciendo referencia al apodo popularizado por Martín Cirio para hablar de la China Suárez.

La intervención generó sorpresa porque Martitegui dejó por un momento su habitual rol de evaluador para participar de las bromas entre Wanda y Presta.

El humorista tampoco se quedó atrás y cerró el intercambio con otra frase cargada de ironía.

«Con este cuerpo puedo darle amor a las dos», expresó, en referencia a Edith Hermida y Marixa Balli.

MasterChef Celebrity 2026: humor, romances y tensión antes de una nueva eliminación

El episodio se produjo en una semana decisiva para MasterChef Celebrity 2026, el reality que conduce Wanda Nara por Telefe.

Durante la emisión del lunes, los participantes debieron preparar platos vegetarianos utilizando todas las partes de los ingredientes asignados, en una prueba que buscó evitar el desperdicio de alimentos.

Campi consiguió destacarse y subir al balcón, mientras que otros once famosos quedaron comprometidos para la cuarta gala de eliminación.

En medio de la tensión por la competencia, Wanda volvió a demostrar que los cruces personales y las bromas entre participantes también forman parte del atractivo del programa.

Esta vez, Sebastián Presta, Edith Hermida y Marixa Balli quedaron en el centro de una historia de supuesto romance que se desarrolló en clave de humor, con una inesperada intervención de Germán Martitegui.