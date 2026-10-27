Flávio Bolsonaro habría intentado salir de Brasil: un avión está retenido

Luego de caer ante Luiz Inácio Lula da Silva, el senador Flavio Bolsonaro informó ayer que la Justicia le solicitó que entregará su pasaporte. Además se conoció que habría intentado salir del país rumbo a Estados Unidos.

Según informó O Globo la Policía Federal está investigando si el candidato abandonó el país rumbo a Estados Unidos. También señaló que el plazo para que entregue la documentación requerida vence esta mañana.

El último mensaje de Flávio Bolsonaro

El Partido Liberal del opositor Flávio Bolsonaro reconoció este lunes la reelección del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, pese a que el candidato todavía no ha admitido la derrota.

«Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral», señaló la formación en un comunicado.

El partido recordó que Flávio ganó la primera vuelta por 2,2 millones de votos y atribuyó el giro en el balotaje a «medidas fuertemente electoralistas», en particular la ampliación de los beneficios sociales durante la campaña.

La formación dijo que esas medidas plantean dudas sobre la equidad del proceso.

«Creemos que los cuestionamientos levantados deben ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático», afirmó.

Previamente este lunes, Flávio Bolsonaro había dicho en un video publicado en Instagram que pedirá a la justicia que anule la candidatura de Lula por «abuso de poder» político y económico durante la campaña.

El derechista aseguró que liderará la oposición al gobierno de Lula. Sin embargo, no reconoció explícitamente la victoria de su rival, que lo superó por casi cuatro puntos en el balotaje del domingo.

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