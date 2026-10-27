Riquelme, en la previa del Superclásico: «Siempre es más fácil culpar al árbitro»

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, palpitó el Superclásico del domingo ante River y el tema arbitral está más presente que nunca. Leonardo Ponzio habló después de la victoria del Millonario ante Racing y dejó un sugerente «están pasando cosas», y la respuesta del lado Xeneize no tardó en llegar.

«Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados, es difícil ser árbitro en este país. Cuando a un equipo le toca perder o las cosas no van bien culpan al árbitro. Siempre es más fácil culpar a a un árbitro», afirmó Román en una entrevista con el programa No Podemos Perder de AZZ.

«Yo siempre pienso que en el fútbol gana el que mejor juega. Soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar. Te podés pelear, pero no me parece bien después salir en la tele a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale. Ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible y se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol», agregó.

Hablemos de fútbol

El presidente del Xeneize también habló del presente de su equipo: “Lo único que queremos es que la gente disfrute y que los jugadores puedan festejar. Queremos que ellos estén contentos. Pero todavía no ganamos nada, hay que seguir compitiendo. Hay mucha ilusión y eso es muy bonito. Lo más importante que tenemos chances en todos los torneos, el equipo lo está haciendo bien y el entrenador los tiene a todos bien”.

Y si de Rodolfo Arruabarrena se trata, comentó que «se lo ve contento, volvió a su casa. Es una persona muy alegre, que tiene las cosas claras y siente mucho los colores. Esperemos que el equipo que ponga el domingo, lo haga bien».

La presión del fútbol argentino

Román también analizó el presente del fútbol local y criticó la presión que hay por ganar: “El fútbol argentino se vive con una presión diferente al resto; no es menor, a veces no se dan cuenta. Cualquier clásico del futbol argentino, el que pierde… Si no se ganan dos o tres partidos, ahora se puso de moda esta canción de “movete”; yo no veo que cuando cantan eso el equipo haga 100 toques y cuatro goles. Es lo que pienso yo. Siento que eso traslada mucho más nervios, presión».



