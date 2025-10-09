Escapada a la costa argentina: cuánto cuesta un fin de semana en la playa previo a la temporada de verano 2026
Desde la UADE realizaron un relevamiento y analizaron cuánto cuesta viajar por el país para este fin de semana largo. Te contamos los detalles si aún no decidiste el destino turístico de tu escapada.
El tan esperado fin de semana largo llegó y miles de familias ya analizan una escapada para despejarse de la rutina. Este viernes 10 de octubre es feriado y según el Instituto de Economía de la UADE, estos son los precios para vacaciones en la costa previo a la temporada de verano 2026.
Según el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (INECO-UADE), una familia tipo necesitó, en promedio, $472.952 para cubrir los costos básicos de transporte y alojamiento durante estos días, cifra que representó cerca del 30% del salario medio nacional.
Este porcentaje no varió respecto al 2024, lo que remarca una «estabilidad en la relación costo-ingreso» para quienes deciden viajar. El informe contempló tanto viajes realizados en colectivos de larga distancia, como el alojamiento, pero no incluyó gastos adicionales como alimento, actividades y compras.
Cuáles son los precios de una escapada a las playas de Argentina previo a la temporada de verano 2026
Según el relevamiento, los valores para una escapada en la playa son los siguientes:
- Cariló $803.653
- Necochea: $203.059
- Mar de las Pampas: $739.793
- Pinamar $627.130
- Villa Gesell $590.347
- Mar de Ajó $400.617
- San Clemente del Tuyú $392.508
- San Bernardo del Tuyú $391.384
Una familia tipo reservó, en promedio, un 0,30 del sueldo medio nacional del mes de agosto de 2025 para costear el viaje, frente a un 0,31 del año previo. El transporte resultó una variable estabilizada entre localidades; la diferencia principal provino del precio del hospedaje.
Comentarios