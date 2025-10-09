Escapada a la costa argentina: cuánto cuesta un fin de semana en la playa previo a la temporada de verano 2026

El tan esperado fin de semana largo llegó y miles de familias ya analizan una escapada para despejarse de la rutina. Este viernes 10 de octubre es feriado y según el Instituto de Economía de la UADE, estos son los precios para vacaciones en la costa previo a la temporada de verano 2026.

Según el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (INECO-UADE), una familia tipo necesitó, en promedio, $472.952 para cubrir los costos básicos de transporte y alojamiento durante estos días, cifra que representó cerca del 30% del salario medio nacional.

Este porcentaje no varió respecto al 2024, lo que remarca una «estabilidad en la relación costo-ingreso» para quienes deciden viajar. El informe contempló tanto viajes realizados en colectivos de larga distancia, como el alojamiento, pero no incluyó gastos adicionales como alimento, actividades y compras.

Cuáles son los precios de una escapada a las playas de Argentina previo a la temporada de verano 2026

Según el relevamiento, los valores para una escapada en la playa son los siguientes:

Cariló $803.653

Necochea: $203.059

Mar de las Pampas: $739.793

Pinamar $627.130

Villa Gesell $590.347

Mar de Ajó $400.617

San Clemente del Tuyú $392.508

San Bernardo del Tuyú $391.384

Una familia tipo reservó, en promedio, un 0,30 del sueldo medio nacional del mes de agosto de 2025 para costear el viaje, frente a un 0,31 del año previo. El transporte resultó una variable estabilizada entre localidades; la diferencia principal provino del precio del hospedaje.