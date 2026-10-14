Viajar gratis a Brasil y cobrar US$ 1.000: la oportunidad para argentinos que crean contenido

La convocatoria busca cinco duplas de Argentina y Uruguay para recorrer durante cuatro días las rutas turísticas de Rio Grande do Sul, con todos los gastos cubiertos y un pago de US$ 1.000 por equipo.

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Rio Grande do Sul quiere dejar de ser solamente ese territorio que muchos argentinos atraviesan rumbo a las playas de Brasil. Para mostrar todo lo que tiene por descubrir, el estado brasileño lanzó una convocatoria internacional que invita a viajeros de Argentina y Uruguay a recorrer sus rutas turísticas, conocer sus historias y compartir la experiencia en las redes sociales. El premio combina aventura, cuatro días con los gastos cubiertos y US$ 1.000 para cada dupla seleccionada.

La iniciativa se llama “Viví el Camino” y busca cinco equipos de creadores de contenido que estén dispuestos a mirar el sur de Brasil con curiosidad, detenerse en lugares que suelen quedar fuera de los itinerarios tradicionales y contar lo que encuentren desde una perspectiva propia. La selección se realizará en octubre de 2026 y los viajes tendrán lugar durante noviembre.

Cinco caminos para descubrir otra cara de Brasil

Cada dupla tendrá asignado uno de los cinco recorridos turísticos que forman parte del programa. La propuesta reúne paisajes, experiencias gastronómicas, sitios históricos, bodegas, alojamientos y actividades que permiten descubrir la diversidad de una región que muchas veces queda reducida a una parada en el camino hacia el mar.

Los itinerarios disponibles son el Camino del Oeste, el Camino de las Misiones, el Camino del Sur, el Camino de la Sierra y el Camino de la Costa. Cada uno ofrece una combinación diferente de atractivos y experiencias, con opciones para quienes disfrutan de la naturaleza, la cultura, la historia o la gastronomía.

Durante cuatro días, los equipos seleccionados deberán recorrer el circuito que les toque y registrar lo que vivan a través de fotografías, videos e historias. La intención es que el contenido no se limite a mostrar paisajes, sino que permita conocer los destinos desde la mirada de quienes los visitan, con sus impresiones, descubrimientos y encuentros.

¿Quiénes pueden participar y qué buscan?

Uno de los puntos que más llama la atención de la convocatoria es que no hace falta tener miles de seguidores para participar. La organización aclaró que el tamaño de la audiencia no será determinante a la hora de elegir a los ganadores. La apuesta está puesta en la creatividad y en la capacidad de contar una experiencia de manera auténtica.

La evaluación tendrá en cuenta cinco aspectos: creatividad para generar contenido original, curiosidad por descubrir lugares y personas, autenticidad a la hora de transmitir una mirada propia, versatilidad para conectar paisajes con gastronomía y cultura, y capacidad para generar un vínculo real con la audiencia.

La búsqueda apunta, así, a creadores que puedan transformar un viaje en una historia y despertar el interés de otros viajeros. No se trata solamente de acumular imágenes de lugares bonitos, sino de mostrar qué hace especial a cada destino y por qué vale la pena detenerse a conocerlo.

Un viaje con los gastos cubiertos y US$ 1.000

Cada una de las cinco duplas elegidas recibirá US$ 1.000 en efectivo y un viaje de cuatro días con los gastos cubiertos. A cambio, deberá recorrer el circuito asignado durante noviembre y producir contenido audiovisual que muestre la experiencia al público de su país.

La propuesta incluye visitas a alojamientos, paradores y actividades seleccionadas dentro del programa. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer distintas propuestas turísticas y compartirlas con sus comunidades digitales.

Detrás de la convocatoria hay una estrategia para impulsar el turismo regional y ampliar la mirada de los visitantes sobre Rio Grande do Sul. El proyecto “Viví el Camino” organiza la oferta turística en cinco rutas conectadas con los principales accesos fronterizos e incorpora mapas, itinerarios, tiempos estimados y referencias de precios.

La plataforma también reúne recomendaciones de bodegas, restaurantes, hoteles de campo y paradores, con la idea de que el trayecto hacia Brasil deje de ser un tiempo que hay que atravesar para convertirse en parte del viaje.

Para quienes disfrutan de descubrir lugares nuevos y contar historias, la convocatoria propone una oportunidad concreta: viajar, explorar caminos diferentes y mostrar que el sur brasileño tiene mucho más para ofrecer que sus playas.

¿Cómo hacer para participar?

Quienes queden de la selección, obtienen un paquete que incluye:

El viaje completo : hasta 4 días de recorrido con todos los gastos del itinerario cubiertos para vos y tu acompañante.

: hasta 4 días de recorrido con todos los gastos del itinerario cubiertos para vos y tu acompañante. Un pago de 1.000 dólares : honorarios brutos por dupla para la producción de contenidos.

: honorarios brutos por dupla para la producción de contenidos. La dupla la elegís vos: podés ir con otro creador de contenido o con quien vos quieras (tu pareja, tu mejor amiga, tu hermana o ese amigo viajero con el que hacés equipo perfecto).

Anotate ACÁ.