Tras cerrar una semana marcada por la volatilidad financiera y avances parlamentarios, el presidente Javier Milei desplegará una agenda oficial con foco en inversiones, gobernadores y política exterior. El mandatario busca consolidar señales de gobernabilidad luego de obtener la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y las medias sanciones del Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral.

En el plano económico, fuentes cercanas al jefe de Estado señalaron al mismo medio que «el Gobierno está haciendo todo lo posible» para reducir la incertidumbre de los mercados, aunque reconocieron limitaciones para anticipar el comportamiento financiero de corto plazo. En esa línea, el Ejecutivo ratificó que no implementará nuevos programas de estímulo al consumo por fuera del esquema vigente.

Mientras el Gobierno apuesta a capitalizar los acuerdos legislativos alcanzados con cerca de una decena de mandatarios provinciales, la atención parlamentaria se traslada ahora al Senado, donde la Casa Rosada pretende modificar el Presupuesto aprobado en Diputados en medio de diferencias internas dentro de la Mesa Política.

La agenda de Milei: cumbre del RIGI, inversión energética y Mercosur

El próximo miércoles se realizará en San Isidro una nueva ronda de negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Javier Milei asistirá acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo, en un encuentro que contará con la presencia de numerosos gobernadores adheridos al régimen y que funcionará como la primera foto conjunta con mandatarios con los que el oficialismo mantiene acuerdos electorales de palabra.

Además de esa cumbre, la actividad presidencial de los próximos días incluirá tres hitos centrales:

Inversión energética: Milei participará de la firma vinculada a un desembolso de US$ 51.000 millones impulsado por las compañías YPF, ENI y XRG .



Milei participará de la firma vinculada a un desembolso de impulsado por las compañías . Actividad editorial: El mandatario presentará La moral como política de Estado, un libro de tres tomos que escribió durante el último año en ejercicio de la Presidencia.



El mandatario presentará La moral como política de Estado, un libro de tres tomos que escribió durante el último año en ejercicio de la Presidencia. Política regional: El cierre de la agenda será la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, instancia en la que volverá a coincidir con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El pulso en el Senado por universidades, CONICET e INTA

En el frente legislativo, el Ejecutivo busca revertir en la Cámara alta dos modificaciones introducidas por la oposición en Diputados durante el debate del Presupuesto 2027: el incremento de $7,3 billones a $11 billones en las partidas para las universidades nacionales y el rechazo al Capítulo 4 del dictamen oficialista, que recortaba fondos al CONICET, el INTA, el Senasa y el INTI.

Sin embargo, en el bloque oficialista del Senado existen reparos sobre la viabilidad de retrotraer esos cambios. Según consignó Infobae, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no está convencida de reunir los votos necesarios para recortar los recursos educativos y científicos, dado que los diez senadores del radicalismo representan a provincias con universidades nacionales.

Al mismo tiempo, Milei firmó este sábado un comunicado instando a la Cámara de Diputados a tratar esta semana el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo y respaldado por el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. La iniciativa genera debates internos dentro del propio oficialismo por la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que agruparía áreas bajo la órbita de Caputo, mientras Bullrich evitó pronunciarse hasta conocer el texto que llegue al Senado.

Tensiones en la Mesa Política y el rol de Patricia Bullrich

La dinámica interna del oficialismo atraviesa un momento de reacomodamiento tras las últimas votaciones. En Casa Rosada, destacan el rol del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Martín y Eduardo «Lule» Menem, como artífices de las victorias legislativas, aunque integrantes de la Mesa Política expresaron malestar con Bullrich por atribuirse el mérito de la media sanción que suspende las PASO.

Como publicó anteriormente este medio, la relación de la senadora con los Menem está deteriorada, aunque dentro de la conducción libertaria varios dirigentes la siguen ubicando como principal candidata a ocupar la Vicepresidencia en el próximo turno electoral.

El viernes, Bullrich difundió un video en la red social X caminando por un pasillo hacia la Presidencia del Senado, mientras las definiciones sobre lugares en las listas y espacios en el Ejecutivo quedaron postergadas por un mes a raíz de las sesiones extraordinarias y sujetas al aval de Karina Milei.

Los indicadores económicos y la lectura del Palacio de Hacienda

En paralelo al frente político, los datos de actividad reflejan un escenario contractivo. Si bien el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) confirmó la recesión, en el Gobierno sostienen que el arrastre estadístico de septiembre permitirá que el cuarto trimestre cierre con un promedio positivo.

No obstante, el informe semanal de la consultora GMA Capital detalló caídas en variables clave de la economía real:

Construcción e industria: Retrocedieron el consumo de cemento ( -6,4% ), el índice de construcción ( -1,5% ) y los patentamientos de autos ( -5% ).



Retrocedieron el consumo de cemento ( ), el índice de construcción ( ) y los patentamientos de autos ( ). Recaudación y crédito: La recaudación de IVA-DGI cayó 0,6%, los préstamos al consumo registraron una baja interanual real del 9,45% y la morosidad de las familias se mantiene por encima del 12%.

Desde el Palacio de Hacienda atribuyen parte de la tensión a factores externos provenientes de Estados Unidos y Brasil, y reivindican la desaceleración inflacionaria citando un gráfico difundido por el ministro Federico Sturzenegger sobre la caída real de precios de distintos bienes desde el inicio de la gestión.