La Asociación Confluencia pisó firme y fue un habitué del podio en los Juegos Mundiales de tae kwon do ITF que se disputaron en Punta del Este. Con deportistas de Neuquén y Río Negro, el team zonal subió 13 veces al podio y se vuelve a la zona con siete títulos.

En cinturones negros, la división más alta, Agustín Farina logró la medalla de oro en la categoría senior hasta 70 kilos; mientras que Matias Schvartzman subió a lo más alto del podio en 76 kilos de lucha, pero además fue de bronce en forma. Nicolas Romero fue el tercer participante en negros, con un gran tercer puesto en 76 kilos lucha.

Schvartzman fue campeón en lucha y también subió al podio en formas. (Gentileza)

Cintos de colores y podios al por mayor

La cosecha se extendió en las competencias con cinturones de color. En veteranos, Juan Pablo González metió un doblete de títulos en formas y lucha, mientras que Santiago Olivera fue de oro en formas y plata en lucha, ambos en azul-rojo.

Cristian Zossi, además, fue campeón mundial en formas y subcampeón en lucha en seniors, en amarillo-verde; Walter Abalde, oro en lucha y bronce en formas (adultos, azul-rojo) y la más chica del equipo, Pía González, logró un doble bronce en infantiles 8-9 años (azul-rojo).

La primera experiencia internacional

Para Asociación Confluencia fue la primera cita internacional y queda claro que el balance es más que positivo. Los ocho representantes del equipo se mezclaron entre los más de 500 luchadores que dijeron presente en la ciudad de la costa uruguaya.

Además de los locales y los referentes de Sudamérica, hubo equipos de Estados Unidos, Reino Unido, China, España y Congo. Argentina tuvo una gran actuación y Confluencia metió un gran aporte en el medallero.