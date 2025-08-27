Tres escapadas para descubrir la Pampa profunda, una propuesta cerca

El imponente Castillo de Parque Luro en La Pampa, ahora museo y reserva, invita a descubrir su rica historia y la fascinante fauna de la región. Foto gentileza.

Entre caldenes centenarios, salinas que parecen espejos y antiguos almacenes de ramos generales que guardan historias de pueblo, La Pampa invita a viajar sin apuro. Tres propuestas para conocer otra cara de la llanura.

La ventaja para los viajeros del Alto Valle de Río Negro y Neuquén es que todas estas propuestas quedan a pocas horas de viaje en auto. Desde General Roca, por ejemplo, se llega en menos de cinco horas a Santa Rosa y en tres a General Acha. Esto convierte a La Pampa en una escapada ideal de fin de semana largo: sin necesidad de tomar avión ni planear con demasiada anticipación, se puede disfrutar de naturaleza, historia y sabores de campo a un paso de la Patagonia.

Parque Luro, el bosque de caldén y los ciervos en brama

A 35 kilómetros de Santa Rosa, la Reserva Provincial Parque Luro protege uno de los últimos relictos de caldenal del país. Es un lugar único para caminar entre médanos, lagunas y salitres, y asomarse al corazón de la llanura pampeana.

Sus cinco senderos de baja dificultad permiten avistar guanacos, ñandúes, zorros y más de 160 especies de aves, entre ellas joyas buscadas por los observadores como el águila coronada o el cardenal amarillo. Pero el gran atractivo llega cada otoño: entre marzo y abril los ciervos colorados entran en brama y regalan un espectáculo sonoro y visual inolvidable.

Los ciervos colorados en brama son uno de los grandes espectáculos naturales de la llanura pampeana.

Dentro del parque también se puede visitar El Castillo, la casona que fue residencia de Pedro Luro y que hoy funciona como museo. Declarado Monumento Histórico Nacional, conserva mobiliario original y espacios como el tambo, las caballerizas y la sala de carruajes.

Las salinas, espejos infinitos de la llanura

La Pampa también sorprende con paisajes blancos y brillantes: las salinas. Además de su importancia productiva, son escenarios turísticos que invitan a contemplar atardeceres únicos y conocer las historias de las comunidades locales.

Las salinas pampeanas: un mar blanco en medio de la llanura.

Existen cuatro circuitos abiertos al turismo: La Colorada Grande en General San Martín, Salinas Grandes de Hidalgo en Macachín, La Colorada Chica en Jacinto Arauz y Salinas de Anzoátegui en La Adela. En cada una hay miradores estratégicos para apreciar la inmensidad y recorrer la flora y fauna del lugar.

Los almacenes de ramos generales, guardianes de la memoria

Con sus mostradores de madera, estanterías hasta el techo y paredes de ladrillo visto, los almacenes de ramos generales fueron durante décadas el centro de la vida social y económica de los pueblos pampeanos.

Casa Falabella, en Victorica, conserva vitrinas, balanzas y pisos calcáreos del siglo pasado.

Hoy integran un corredor turístico que permite viajar en el tiempo. Algunos siguen funcionando como comercios, como El Almacén del Gallego en Ataliva Roca o La Moderna en General Acha; otros se convirtieron en museos, como El Almacén de Pepa en Intendente Alvear y La Florida en Arata. También se pueden visitar espacios con visitas coordinadas, como Casa Falabella en Victorica.

Cada uno guarda objetos originales, balanzas, baúles, prensas de correspondencia, mobiliario centenario, y revive la memoria de inmigrantes y pioneros que poblaron la región.

Cómo llegar

Parque Luro: 35 km al sur de Santa Rosa por RN 35. Acceso pavimentado.

Salinas: circuitos distribuidos en el centro y sur de la provincia.

Almacenes de Ramos Generales: se visitan en distintos pueblos del interior pampeano, a través de la Red organizada por la Secretaría de Turismo de La Pampa.

Ver en https://turismo.lapampa.gob.ar/