El domingo y ayer, muchos argentinos se refugiaron en la compra de servicios turísticos internacionales para ganarle a la remarcación de precios que suponen que vendrá. En un momento de incertidumbre, el exterior parece más lejos, pero algunos buscan asegurarse su lugar para salir a pesar de todo.

En menos de 48 horas, se vendieron hasta un 30% más de viajes al exterior, según publica El Cronista. Aunque, en el sector, describen que la demanda está lejos de alcanzar la cantidad de viajes vendidos en momentos críticos pasados, dónde hubo un mayor movimiento.

“Ayer recibí pagos de muchos pasajeros que están planificando el viaje y que querían pagar para no tener inconvenientes. Para los operadores, que son los que giran plata al extranjero, fue un día de mucha incertidumbre, no había previsibilidad en lo que podía pasar hoy con el cambio, que de hecho todavía no está claro”, comentó a VOY Leonardo Sebastián, titular de una de las agencias de viaje de Neuquén.

En este sentido, hubo operadores que siguieron tomando al dólar mismo tipo de cambio, y otros se cubrían y tomaban el cambio más caro. Por otra parte, algunos turistas refirieron que buscaban comprar pero no pudieron hacerlo, porque al concretar la operación, decía “tarjeta no válida”.

Sebastián sostuvo que eso se puede deber a inconvenientes en las páginas de las compañías aéreas o colapsos, pero “no se bloquearon los pagos”. Y de todos modos, aunque hubo movimiento, el crecimiento no fue explosivo, sino una demanda moderada.

La industria apunta a la imposibilidad de financiar servicios turísticos en el extranjero, que está vigente desde diciembre y que el Banco Central restringió aún más el jueves. Con el objetivo de contener la fuga de divisas, el Gobierno anuló la contratación de préstamos personales para esta finalidad y solo se podrá abonar en un pago con tarjeta de crédito o en efectivo.

Es cuestión de tiempo, que se estabilice la situación, para que haya valores de referencia y el pasajero tenga en claro los costos y pueda tomar la decisión de compra con un mayor grado de certeza.

Mientras tanto, Sebastián sostiene que “las compras de pasajes al extranjero con tarjetas de crédito se deben hacer en un pago, pero mientras más brecha hay entre dólar oficial y dólar blue, si ya tenés ahorrados los dólares para viajar, te puede a convenir”.

Explicó que si bien, al pagar en pesos, se paga al dólar oficial, se hace una percepción, o sea se paga el impuesto país del 30% y la percepción del 35%. Cuando se compra con agencias de viaje, esas percepciones no se calculan sobre el total del monto. Los servicios turísticos se calculan sobre el precio sin los impuestos, por lo que no es el 65% del total.

Por ejemplo, en la Ruta:Buenos Aires/Cancún, de Aerolíneas Argentinas, la tarifa mas económica para esta ruta es de 829 dólares. Si de abona en pesos con el impuesto país y la percepción (al cambio oficial del día de hoy 131.50) es de $ 163.528 y al dólar informal (260), son 629 dólares.

“Es decir tenés que vender 629 dólares para pagar un pasaje de 829 dólares. Eso, siempre que se compre en Agencias nacionales y no en páginas extranjeras”, concluyó Sebastián.