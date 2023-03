Vuelos baratos: 7 trucos para conseguir pasajes de avión con descuento

El sueño de todo viajero es conseguir una súper oferta de vuelos baratos. Vos podés convertirte en ese rastreador de descuentos que siempre quisiste ser, siguiendo estos consejos. A veces es cuestión de ser organizados, y buscar con anticipación pero como todo, tiene sus trucos.

1- Usar la ventana de incógnito: A veces, ganarle a los buscadores no es tan sencillo. Generalmente, cuando muchos usuarios buscan en repetidas ocasiones destinos para viajar, las páginas usan a su favor esa información para priorizar ofertas y encarecer los precios de los boletos.

Si muchas personas comienzan a buscar los mismos sitios para fechas similares, el sitio entiende que hay mayor demanda y por ende los costos se elevan. Hacer búsquedas en ventanas de incógnito sin dejar rastros en la web no ayuda de inmediato a encontrar un vuelo más económico, pero colabora a que no se haya aumentos.

2- Adherirse a clubes de millas de una aerolínea: Muchas veces, los viajeros encuentran opciones más económicas al pertenecer al club de millas de alguna aerolínea. Aunque cada aerolínea cuenta con un plan de millas diferente, muchas de ellas están agrupadas y permiten usar los puntos obtenidos en vuelos de otras compañías.

También muchas tarjetas de crédito permiten acumular puntos que luego podrán ser canjeados por millas. Esta es una alternativa conveniente, en especial para los viajeros frecuentes.

3- Utilizar Google Flights: Google Vuelos es una de las herramientas más confiables a la hora de buscar viajes en avión, ya que en los resultados de búsqueda solo se muestran empresas certificadas.

Esta es una creación de Google para encontrar vuelos más económicos en Internet. Google Flights no permite sacar pasajes o hacer reservas, pero si se encarga de mostrar los resultados más convenientes.

4- Elegir vuelos con escalas Los vuelos directos son más cómodos pero si el tiempo no es un problema, elegir un vuelo con escalas puede ser la oportunidad perfecta de conseguir tarifas más bajas.

Es fundamental consultar los vuelos y evaluar si el que queremos hacer con escalas tiene una diferencia de precio considerable.

5- Vuelos de ida y vuelta Generalmente todos prefieren comprar pasajes de ida y vuelta sin ninguna duda. Sin embargo, a veces pueden no ser la alternativa más económica. Si podés flexibilizar las fechas, es conveniente que revises cuanto salen los pasajes de ida y de vuelta por separado, ya que las variaciones son constantes.

6- Los mejores días para comprar vuelos baratos

En la actualidad, existen miles de blogueros que viajan por el mundo y comparten sus experiencias de viaje a través de sus redes sociales. Los consejos de estos blogueros suele ser de mucha ayuda y de guía, porque sus viajes por el mundo son la prueba fidedigna que los respalda.

Yan Stavisski, el tiktoker conocido como el “Cazador de ofertas”, asegura que los días que se encuentran boletos de avión a un precio económico son los martes y miércoles y muchos blogueros viajeros coinciden con él.

“Los vuelos más baratos son los martes a las 12 de la mañana hasta el miércoles a las 11 de la noche. Los más caros salen desde el jueves a las 12 de la mañana al sábado a las 12 de la noche”, revela. También, recomienda la red privada virtual VPN es la mejor opción, ya que así se oculta la dirección IP y la ubicación del usuario.

7- Evitar errores

– Conectarte a un red de Internet segura y estable, esto evitará que roben información de tus tarjetas.

– No hacer la búsqueda en las páginas de las aerolíneas, sino optar por comprar boletos en otros buscadores.

– No comprar los boletos los fines de semana, ya que los precios son muy elevados.

– Tener en cuenta la ruta del viaje. Por ejemplo, si una de las escalas es en Estados Unidos, deberás tener la visa americana al día

– Revisar las horas de tu escala, porque si tenés pocos días de viaje no podrás visitar todos los destinos que tenías programado.

– Las aerolíneas ‘low cost’ tienen precios muy agradables, pero mirá los datos que estás aceptando. Por ejemplo, si querés llevar muchas valijas te cobrarán muy caro las piezas de equipaje.