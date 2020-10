Vuelta a clases: si aprueban la "guía orientativa", mañana habrá una decisión

Ayer se reunió el Concejo Federal de Educación, luego de que se difundieran noticias nacionales de un posible regreso a clases en todo el país. La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, afirmó que ello despertó una "gran confusión" y afirmó que detrás de lo difundido se esconde una presión mediática. Remarcó que "abrir por abrir" no tiene sentido y enfatizó que para el gobierno lo fundamental es seguir un "criterio epidemiológico". Por eso, hoy el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con las provincias revisará una "guía orientativa" para la decidir sobre la vuelta a la presencialidad, con indicadores científicos que den cuenta de la situación. Mañana se volverán a reunir los Ministerios de Educación para debatir el regreso a las aulas, ya con más certezas y no "a ciegas".

La ministra Storioni no esquivó ninguna de las preguntas hechas en Vos a Diario y le contestó al gremio docente, ATEN, respecto a que días atrás denunciaran que el 50% de los estudiantes había quedado excluidos del sistema educativo por problemas de conectividad. Pidió que le envíen el informe, poniendo en duda "si tiene verdadero sustento".

La funcionaria despejó las dudas que despertaron algunas noticias nacionales que hablaban de un regreso a clases a nivel país. La confusión fue el tema principal de la reunión del Concejo Federal de Educación que se llevó a cabo en el día de ayer.

Con la presencia virtual del ministro de Salud, Ginés González García, se resolvió que el Ministerio realizaría una "guía operativa" con indicadores científicos. "Esa guía nos va a ayudar a tomar decisiones para abrir las escuelas", informó y explicó que así podrán evaluar los índices de transmisión por localidad, medir las posibilidades reales de ocupación de camas e internación, calcular los casos nuevos de las últimas dos semanas.

Para ello, hoy se reunirá González García con el resto de los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones, para concretar la guía operativa. El jueves se prevé un encuentro virtual para debatir los resultados y retomar el debate sobre el regreso a las aulas.

Storini señaló que con la difusión de las noticias nacionales que afirmaban que se reestablecerían la presencialidad en las escuelas se generó expectativas en la comunidad y se despertó cierta confusión. Por eso, la "extensa" reunión de ayer buscó una "recomposición de confianza" y de "fortalezas".

La ministra agregó que se continuó con el trabajo de los protocolos, con la presentación de los de los talleres de las escuelas técnica e institutos de formación docente.

No están dadas las condiciones para la presencialidad

Por más que estén listos todos los protocolos, la ministra remarcó que todavía no están dadas las condiciones para que se retome la presencialidad. "En Neuquén no tomamos decisiones de la agenda política, lo que se toma son decisiones desde el punto de vista del estado epidemiológico", subrayó y señaló que el objetivo principal es "cuidar la salud" y no poner en riego a la comunidad, a los estudiantes, a los docentes y a los no docentes".

Citó los casos de las provincias donde se volvió a las clases presenciales, como en La Pampa, San Luis y Formosa, y explicó que se tratan de tres experiencias rurales sin presencia de coronavirus. Señaló que en Neuquén se visualizó hace algunos meses retomar la presencialidad en Villa Trafúl, pero luego quedó descartado tras que se registraran casos positivos de covid 19.

La funcionaria enfatizó que si la situación epidemiológica no está "fortalecida, no resultaría". "De ninguna manera impulsaría la apertura bajo mi responsabilidad", sostuvo y aseveró que "sería imprudente decir una fecha".

Por otro lado, afirmó que para que se vuelva a las aulas, es necesario un consenso en toda la sociedad. "Hay que encontrarle un sentido. ¿Tiene sentido volver en octubre? El sentido se lo tiene que dar la comunidad, las familias y los estudiantes. Tiene que surgir de un consenso", recalcó.

Storioni le respondió a ATEN

Hace algunos días la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) informó que el 50% de los estudiantes fue excluido del sistema educativo por la falta de conectividad. Denunciaron que existe una desigualdad en el acceso al aprendizaje y apuntaron contra el gobierno.

"Le he escrito al secretario general (Marcelo Guagliardo) pidiéndole la investigación", contó Storioni y acusó al gremio de difundir datos "que no tienen verdadero sustento". Aunque puso en duda la veracidad del informe del gremio docente, reconoció que hay desigualdad entre los alumnos.

"La pandemia nos dejó sin un velo", expresó y remarcó que hay que fortalecer el acceso a la educación con "mas dispositivos y herramientas que acompañen".

La funcionaria señaló que "decir un numero es irresponsable" y afirmó que para tener más información organizaron un estudio del Conicet y de la Universidad Nacional del Comahue. "Hay que hablar con veracidad y datos objetivos", enfatizó.

Desde ATEN respondieron, que, como estudio formal cuentan con el trabajo de una muestra de investigación educativa en Cutral Co. "Esta muestra, es bastante representativa de la provincia. Hablamos de una ciudad importante de la provincia, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población de la provincia vive en zonas urbanas. Lo real es que ella no puede tener ese dato que sí podemos tener nosotros, sobre porcentajes de estudiantes desvinculadxs de la escuela", afirmaron.

Inscripciones para el ciclo lectivo 2021

Visualizando el ciclo lectivo del año que viene, Storioni selaló que debieron "formatear la inscripción". Se hará de forma virtual con distintas fechas según el nivel educativo.

Para el ciclo inicial se abrirá la inscripción el 24 de noviembre hasta al 4 de diciembre para alumnos de sala cuatro y cinco, donde se inicia "el primer trayecto y el primer tramo de la obligatoriedad".

Para los estudiantes de la escuela primaria y secundaria se habilitará la inscripción el 30 de noviembre hasta el 13 de diciembre.

La ministra Storioni indicó que de todas formas difundirán más información sobre las inscripciones para el ciclo lectivo 2021 un poco más sobre la fecha.