No hubo definiciones sobre el regreso a las escuelas

Toda la atención estuvo ayer puesta en la reunión que mantuvo el ministro Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con sus pares provinciales. El tema central fue el regreso a la escuela presencial, poniendo el acento en los últimos años de la primaria y secundaria.



Neuquén adelantó que no tomará una decisión apresurada y que se evaluará primero la situación epidemiológica de la provincia. En Río Negro, las autoridades coincidieron con Trotta pero aclararon que la resolución quedará en manos del gobierno provincial, independientemente de lo que dictamine Nación. (Ver aparte)

La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, adelantó que el criterio epidemiológico de la provincia sigue siendo el “prioritario” y que Neuquén “no hará ningún ensayo y error” para enviar a los niños de vuelta a las escuelas.



En declaraciones realizadas durante la mañana de ayer, le bajó el tono a la supuesta vuelta a la presencialidad y planteó que “el regreso a la escuela nunca será una decisión del gobierno nacional”.



La ministra neuquina sostuvo que la provincia tiene preparados los protocolos, los recursos y capacitaciones necesarios para volver a las clases presenciales, pero que “el primer criterio para tomar una decisión de apertura de escuelas es el estado epidemiológico del lugar donde se proponga”. “No volveremos a ciegas, no habrá ensayo y error”, aseveró.



En la provincia hay siete localidades con transmisión comunitaria de coronavirus (Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala) y otras 21 localidades con casos activos.



“Seguimos trabajando en esta modalidad que es no presencial. Estamos preparándonos, presenté el protocolo a los sindicatos y estoy esperando un aporte. Nos estamos preparando, en caso de que el estudio de alguna localidad pueda hacer una propuesta de reapertura”, señaló Storioni.

Según la funcionaria, se trabajará “cautelosamente para retomar la presencialidad”, pues “no todos y todas pueden volver a la escuela”. “No podríamos pensar en escuelas con 800 estudiantes y 60 docentes atendiéndolos. No se puede aún, sino hasta que tengamos la certeza de que hay una situación de que no se pone en riesgo a nadie”, añadió.



Ayer desde ATEN polemizaron con el gobierno nacional en el contexto del paro de 48 horas resuelto para esta semana en reclamo de que se declare la emergencia educativa. Según los datos que difundió el sindicato, el 50% de los estudiantes fue excluido del sistema durante los últimos seis meses por falta de conectividad. La misma Storioni había reconocido que no se podía llegar desde la virtualidad a todos los alumnos y aseguró que la respuesta estatal fue la entrega de cuadernos de tareas para quienes no dispongan de acceso a internet.

En Río Negro piensan en los últimos años de cada nivel

En Educación de Río Negro tomaron nota y el mismo rumbo, coincidiendo con la Nación, para tratar de disminuir la incertidumbre que reina en la comunidad educativa sobre la terminalidad de séptimo grado, y los quintos de ESRN y sexto de escuelas técnicas.

Estos estamentos educativos requieren del acompañamiento necesario tomando en cuenta que los alumnos deben pasar, en medio de la pandemia del coronavirus, a una instancia educativa superior.

Fuentes oficiales recordaron a Río Negro que todavía queda la aprobación de la cartera que conduce Nicolás Trotta del plan jurisdiccional, que incluye el protocolo sanitario, el de regreso a la escuela y la cuestión pedagógica.

En caso de que se avance sobre la vuelta a clases para los alumnos de esos tres sectores se continuará en la revisión de los protocolos. Después, la decisión será provincial, se indicó.

La cartera rionegrina, que conduce Mercedes Jara Tracchia, comenzó en mayo pasado a definir propuestas en cuanto a la incorporación de dispositivos y la organización espacial y temporal de las futuras prácticas educativas.

Para ello, equipos técnicos de profesionales de arquitectura e ingeniería industrial y civil y Seguridad e Higiene han desarrollado los lineamientos básicos de funcionamiento de los edificios escolares.

Se trata de demarcaciones de distanciamiento en escuelas, distribución de folletería y se hicieron simulaciones, desde el área de Arquitectura escolar, para distribuir el espacio en función del distanciamiento mínimo que deben tener los bancos (1,5 metros).

De concretarse el regreso a las aulas, los niños y niñas deberán estar separados entre sí, con lo cual se reduciría la cantidad de alumnos dentro de una misma sala.

Dato 475.000 litros de lavandina compró la provicia de Río Negro para entregar a las escuelas si se inician las clases.

Río Negro readecuó edificios y compró kits sanitarios para volver al aula

Paralelamente, en los preparativos para el día de la vuelta a clases, el ministerio provincial concretó unas 151 obras de reciclado de edificios en base a lineamientos sanitarios por $ 1.400 millones, y una inversión de más de $ 118 millones para la comprade 950 dispenser porta toallas descartables, para pared, 50.000 toallas de papel para el secado de manos x 100 unidades, 3.400 dispenser para recipiente de alcohol en gel a pedal, 6.000 marcadores permanente negro con punta redonda, 2.500 dispenser para jabón líquido para pared, 40.000 litros de jabón líquido en bidones de 5 litros, 475.000 litros de lavandina al 55% en bidones de 5 litros, 2.850 recipiente para residuo de 50 litros sin tapa, 85.000 paquetes de bolsas de residuos de 110x80 de 10 unidades, 10.500 recipientes vaporizador de 1000 mililitros, 10.000 recipientes para residuos de 10 litros sin tapa, 40.000 máscaras protectora facial, 1.600 termómetros infrarrojo pistola laser, 500 cajas de guantes de látex descartables x 100 unidades, 100.000 barbijos bicapa con elástico con ajuste en nariz, 100.000 barbijos descartables, 10.000 litros de alcohol etílico al 96% en bidones de 5 litros.

Todo ello comenzó a ser distribuido en los colegios, recordó a Río Negro, Adrián Carrizo, el subsecretario de Infraestructura Escolar de la provincia.

Si bien siempre se mantuvo aceitado el mecanismo de la infraestructura, los funcionarios ministeriales se reunieron ayer vía Zoom con represetantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro para definir detalles de las nuevas medida sanitarias a apllicar.

“En Río Negro, la situación epidemiológica es cada vez más compleja, y entendemos que no están dadas las condiciones para la presencialidad”, adelantó a este medio la secretaria general, Sandra Schieroni.

Por su parte, Ctera se manifestó a favor del regreso a clases pero con condiciones epideiológicas.

Prorrogan inscripciones de ingresantes

El Consejo Provincial de Educación de Neuquén resolvió prorrogar el período de inscripción de los ingresantes a todos los niveles educativos.

El cuerpo colegiado aprobó la resolución teniendo en cuenta que el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus complicó la realización de todos los procesos administrativos.

“La nueva normativa deja sin efecto los periodos de matriculación a ingresantes, a los distintos niveles del Sistema Educativo Provincial, establecidos por el Calendario Escolar Único Regionalizado, correspondiente al período febrero 2020-febrero 2021.

Del 24 de noviembre al 4 de diciembre se realizarán las incripciones en el nivel inicial. Las escuelas primarias recibirán matrículas del 30 de noviembre al 13 de diciembre. El nivel secundario, en todas sus modalidades, comenzará a inscribir nuevos alumno en el mismop período de la primaria.