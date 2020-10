Clases presenciales: Neuquén no hará "ningún ensayo y error", dijo Storioni

La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, participará esta tarde de la reunión con sus pares de todo el país y el titular de la cartera nacional, Nicolás Trotta, para trabajar sobre los protocolos para el regreso a clases presenciales. Sin embargo, la funcionaria dijo que el criterio epidemiológico sigue siendo el "prioritario" y que Neuquén "no hará ningún ensayo y error" para enviar a los niños de vuelta a las escuelas.

En declaraciones a FM Platinum, afirmó esta mañana que todos los ministros fueron citados a las 18 para "una reunión federal que no tiene carácter de asamblea, sino de trabajo, donde se abordarán protocolos de funcionamiento que aún no estaban definidos, como el del nivel inicial".

"Además, seguramente abordaremos lo que ayer fue una noticia nacional. A veces los medios nacionales nos llevan a un debate donde las provincias ni siquiera estamos involucradas. Lo que ocurrió ayer con diferentes dichos de que si o si se volvía a clases con niños de sexto y estudiantes del último año de secundaria no es así, no es una versión que haya salido del ministerio de Educación de la Nación", afirmó.

Storioni dijo que los dichos fueron desmentidos por la cartera nacional ayer a la tarde y que "el regreso a la escuela nunca será una decisión del gobierno nacional". "Una decisión que sea homogénea y universal no corresponde", evaluó.

La ministra neuquina sostuvo que la provincia tiene preparados los protocolos, los recursos y capacitaciones necesarios para volver a la clases presenciales, pero que "el primer criterio para tomar una decisión de apertura de escuelas es el estado epidemiológico del lugar donde se proponga". "No volveremos a ciegas, no habrá ensayo y error", aseveró.

En la provincia hay siete localidades con transmisión comunitaria de coronavirus (Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala) y otras 21 localidades con casos activos.

"Seguimos trabajando en esta modalidad que es no presencial. Estamos preparándonos, presenté el protocolo a los sindicatos y estoy esperando un aporte. Nos estamos preparando, en caso de que el estudio de alguna localidad pueda hacer una propuesta de reapertura", señaló Storioni.

"Vamos a ir trabajando cautelosamente para retomar la presencialidad. No todos y todas pueden volver a la escuela, no podríamos pensar en escuelas con 800 estudiantes y 60 docentes atendiéndolos. No se puede aún, sino hasta que tengamos la certeza de que hay una situación de que no se pone en riesgo a nadie", añadió.

Sobre el paro de ATEN denunciando una emergencia educativa, la ministra dijo que abordará los temas en la próxima reunión de cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación.

"Obviamente que el tema salarial es un tema que los sindicatos lo tienen en agenda prioritaria. Hay otros que plantean como infraestructura y cobertura de cargos sobre los que hemos ido avanzando y seguramente lo pondré sobre la mesa de debate en la reunión".