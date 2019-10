Weretilneck, crítico con la elección y enfilado en su cierre de gestión

“Faltó poco. Queríamos ganar”.

Es el balance electoral del domingo, con autocríticas en algunas localidades por “falta de militancia o de compromiso”.

“Afilar la transición. Habrá reunión la próxima semana de los dos gabinetes” para coordinar las acciones en el tiempo que queda.

Pensamientos pilares y presentes del gobernador Alberto Weretilneck, quien ayer regresó a Viedma, enfocado en el traspaso de la administración provincial. Su sucesora Arabela Carreras participará, dice, en “todos los temas por resolver hasta el 10 diciembre”.

Lo de Roca es lo más llamativo. No tuvimos ninguna mejora en relación a las PASO. Hay que revisar, corregir y hasta empezar de nuevo”. Alberto Weretilneck-Gobernador de Río Negro

El mandatario programa la sanción legislativa en noviembre del presupuesto y del paquete fiscal 2020. En la transición también deberá retomar el debate salarial y adelanta que llamará a paritarias, que aún no tiene fechas, ni propuestas. Se estima que la semana próxima volverán a la negociación.

En el aeropuerto capitalino, el gobernador habló con “Río Negro” de la jornada electoral del domingo, que lo ubicó en el Senado. Rápidamente, se advierte que no está nada conforme con este cierre electoral, a pesar de que evalúa como “muy positivo” el proceso del año, con los triunfos en la provincia, en 18 municipios, 28 comisiones de fomento y representación en el Senado.

“Faltó poco. Fue importante pero el domingo –agregó– queríamos ganar, triunfar, y lograr que Mónica (Silva) sea senadora, por lo que ella significa para Juntos y el valor de tener dos representantes” en la Cámara Alta. Destaca los triunfos municipales en San Antonio y Regina, gobernados por el justicialismo.

-Su propuesta de corte de boletas solo funcionó parcialmente. ¿Faltó militancia en algunas localidades?

-Sí… El proceso deberá tener una evaluación de la campaña. En algunos lugares fue excelente o bueno, pero en otros habrá que analizar la estrategia, la táctica o el compromiso. Hay un concepto general, Juntos superó la nacionalización de la elección, que es tan delicado para los partidos provinciales. Si comparamos peras con peras y manzana con manzana, en la elección nacional del 2017 se obtuvo 18% / 19%, y ahora pasamos al 45%. En la provincia, se ganó con un 53%, se obtuvo la mayoría en la Legislatura, se triunfó en 18 municipios –que representa el 68% de la población– y en 28 comisiones. Así, el resultado es sumamente positivo y sienta las bases definitivamente para los próximos años.

-¿Qué resultado lo sorprendió más? ¿Roca?

-Sí. Roca es lo más llamativo. No tuvimos ninguna mejora en referencia a las PASO. No es que la provincia estuvo ausente o no tenga buenas relaciones con los roquenses. Algo hay que revisar, corregir o hasta empezar de nuevo. Se deberá analizar cuál fue la estrategia usada.

-¿Habrá una reunión provincial de Juntos?

-Sí, alrededor al 20 de noviembre se estará convocando a todos quienes lograron cargos electivos, desde la gobernadora hasta el último revisor de cuentas. Será, en principio, para conocernos todos y, además, para homogeneizar el funcionamiento de los distintos gobiernos, en principio, para los primeros meses.

-¿Se comunicó con el presidente electo?

-Solo cruces de mensajes. Se abre otra instancia, pero de gobierno a gobierno. Tranquiliza que ayer (martes) el presidente electo ratifique que gobernará con los 24 gobernadores. Se abre un diálogo del gobierno nacional al provincial, que acompañaremos, con nuestros contactos, desde el Senado.

Salarios, presupuesto y ley de Tierras

-Quedan 40 días de gestión. ¿Las prioridades del gobernador en este período?

-Afilar más la transición. Con Arabela tendremos una reunión –seguramente, la semana próxima– de los dos gabinetes para coordinar y cumplir con lo que queda hasta el 10 de diciembre.

-¿La mandataria electa Arabela Carreras tendrá participación en los próximos asuntos?

-Ya participa, pero ahora será más activamente. Queda poco tiempo y cualquier decisión tendrá impacto en la futura gestión.

-Falta cerrar la pauta salarial del año, ¿habrá paritaria?

- Sí, habrá paritaria. Ese fue el compromiso con los gremios.

-¿Cuándo serán y cuáles propuestas?

-No tenemos fecha, pero se resolverá entre hoy y el viernes. Todavía no hay propuestas. Pero habrá algo. Ya llegamos a octubre, entonces se debe analizar noviembre y diciembre.

-¿Qué otra prioridad?

-Sancionar el presupuesto en noviembre, y ya se está coordinando la fecha con la Legislatura. Le quedará aprobado, con el paquete fiscal, al próximo gobierno.

-¿Será el único proyecto para cerrar?

-Puede haber otro, ley de Tierras, que tuvo muchas idas y venidas, y existe bastante consenso.