Weretilneck le puso límites al proyecto de ley de promoción petrolera

El senador por Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck puso un límite al proyecto de ley de promoción petrolera: los recursos provinciales. En sintonía con la postura de Neuquén, el exgobernador manifestó que no acompañarán una propuesta que trastoque los recursos naturales de Río Negro.



“No tenemos el texto. Son comentarios, ideas respectivas, pero no puedo tener una opinión concluyente porque no conozco el proyecto. La primera cuestión que quiero plantear es que no hay ninguna posibilidad que la provincia de Río Negro apruebe una ley si toca algún tipo de interés ya sea de la propiedad, yacimientos o algún aspecto de regulación provincial como impuestos o regalías”, expresó y agregó: "Estamos dispuestos a colaborar, pero en un marco de diálogo y no de imposición”, indicó en una charla sobre energía que organizó AmChamEnergy.



Weretilneck destacó que Argentina necesita una ley de estas características porque hoy el país no tiene la confianza que se necesita para atraear inversiones. "Que un país tenga que tener una ley específica significa también que hay que darles garantías que las actuales reglamentaciones no están dando".

Agregó que no está de acuerdo con una regulación de la industria a 20 años. "Es mucho tiempo para quedar prisioneros de una reglamentación de estás características. Creo que debemos tomar esto como algo pasajero, que responda a darle certeza después de todas las incurrencias que ha habido de todos los gobiernos hacia la industria. Pero un lapso de 20 años es demasiado largo y tampoco es una señal de previsibilidad que todos queremos", señaló.

Si bien el Senador ya marcó su postura sobre la normativa, precisó que es necesario contar con el texto del proyecto para tener más precisiones. "Necesitamos contar con el proyecto, una vez que este, desde la comisión de Energía de diputados o senadores podemos dar una opinión concreta".

Río Negro promulgó el año pasado una ley al estímulo productivo. El eje de la normativa es la recuperación de pozos viejos o inactivos. Las operadoras tendrán beneficios fiscales, entre ellos baja en la retención por regalías, si promueve la producción de estos pozos marginales. Desde la secretaría de Energía indicaron que hay varios proyectos en estudio, pero que muchas operadoras están a la espera que se promulgue la ley nacional.

Días atrás, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, advirtió que no cederá ningún recurso de la provincia ante posibles imposiciones de la ley de promoción petrolera. "No vamos a ceder ni a regalar un solo recurso", manifestó en una conferencia de prensa.

Gutiérrez manifestó que la ley es trascendental ya que indicó que "posiblemente sea la última ley en el corto plazo por el contexto de transición energética que estamos atravesando. Tenemos que poner en producción nuestros recursos y rápido, pero no es vulnerando y atropellando las autonomías provinciales que vamos a construir más seguridad".