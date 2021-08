WhatsApp tiene una extensión para navegar en modo incógnito, con varios trucos secretos

La plataforma de mensajería WhatsApp tiene en su versión web una extensión para que los usuarios puedan navegar en modo incógnito en la plataforma, sin que se vea que están 'en línea' al ingresar a los chats.

La herramienta se encuentra mediante Google Chrome , que puede descargarse en la versión de escritorio y debe escanearse el código QR.

Con esta extensión, se pueden leer los mensajes desde la computadora sin necesidad de que los contactos vean que el usuario está conectado.

Además, es posible ver los 'estados' que suben los usuarios sin que los contactos lo noten. Otros trucos son la posibilidad de programar mensajes y, en caso de que el titular de la cuenta se arrepienta, se pueda borrar el texto sin que la app deje rastro.

Tampoco aparecerá el doble tilde azul cuando se lea un mensaje desde WhatsApp Web, ni el mensaje de "visto por última vez". Casi un paso por la app sin que nadie lo note.

Cabe destacar que emplear esta plataforma expone al usuario a que su cuenta sea eliminada de WhatsApp, porque no es una extensión oficial, por lo que recomiendan no usarlo en celulares. Sin embargo, por lo general su utilización no reporta problemas en los smartphones.