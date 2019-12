Wos, Tini, Miss Bolivia... repasá la música que sonará en la Fiesta de la Manzana

Desde el viernes 7 al domingo 9 de febrero, Roca volverá a ser escenario de la tradicional Fiesta Nacional de la Manzana; y el furor por los artistas presentes ya se hizo sentir. Es que anoche se anunció la grilla para los tres días, con grandes sorpresas.

Habrá artistas de todos los gustos, para todos los géneros musicales y de todas las edades. Una de las novedades es que se aplicará el cupo femenino para festivales nacionales por primera vez.

Para que estés al tanto de todo lo que pasará en la Fiesta, te dejamos un repaso con una canción de cada artista, así ya vas palpitando una nueva edición de la Manzana.

Wos

Se llama Valentín Oliva, pero es conocido mundialmente como "Wos". El freestyler bonaerense, de 21 años, pegó el salto definitivo cuando se consagró campeón mundial en la Batalla de los Gallos 2018. Repasamos su tema Canguro, uno de los que más suenan.

Miss Bolivia

De nombre María Paz Ferreyra, pero conocida como Miss Bolivia hace ya varios años, la cantante y productora comenzó su carrera musical hace ya 11 años. Tiene 3 discos y muchos temas conocidos, pero el que más se repite es Tomate el palo.

La Vela Puerca

Con casi 25 años de carrera, La Vela Puerca no necesita demasiada introducción. Por eso, dejamos el tema El Viejo, uno de los más conocidos de la banda de rock uruguaya.

Las Pelotas

De todas las bandas o artistas, los que más historia tienen. Aparecieron en 1988, como un derivado de Sumo tras el fallecimiento de Luca Prodan. Desde allí, siempre fueron un éxito. Escuchamos Personalmente, uno de sus mejores temas.

Susi Blú

Se juntaron por primera vez allá por 2011, para cubrir un vacío: faltaban chicas en los escenarios. Con fuerte impronta regional, escuchamos un medley con Temprano en la mañana, Afuera, Necios y Violentos, Pesado, Atendeme, You can leave your hat on y Sola.

Lisa & the Surfer Cats

Surgió allá por 2016, y estará por primera vez en el escenario mayor de la Fiesta de la Manzana. Repasamos un cover de Shape of You, de Ed Sheeran.

Nicki Nicole

Es su año de explosión: tras una colaboración con Bizarrap saltó a la fama y arrasó con todo. Escuchamos Wapo Traketero.

Jimena Barón

Conocida primero como actriz durante varios años, Jimena Barón (o J Mena, como se hace llamar ahora) comenzó su carrera musical en 2017. Repasamos La Cobra, uno de sus temas más viralizados.

Orquesta Sinfónica de Río Negro

Durante la edición 2017 de la Fiesta de la Manzana, salieron en vivo para todo el país por televisión y cosecharon numerosos elogios. Repasamos aquella brillante actuación.

Jorge Rojas

Uno de los folkloristas más reconocidos del país. Su exposición comenzó con Los Nocheros, banda que integró desde 1993 a 2005; pero su carrera como solista también fue exitosa. Escuchamos Vuelvo.

Tini Stoessel

La artista por excelencia para el público juvenil. Su nombre se hizo masivo tras la aparición de la serie de Disney, Violetta. Repasamos Sueltate el pelo.