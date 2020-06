¿Y si el mayordomo es inocente? Cien años de misterios junto a Agatha Christie

Por Verónica Pedrosa

Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida por Agatha Christie, nace el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, al sudoeste de Inglaterra, en el seno de una familia de clase media alta y liberal. Debido a las preferencias de sus padres, recibió primero una educación hogareña bajo la tutela de su madre, quien la instruyó en la lectura, escritura, matemáticas básicas y música. Mientras otras chicas se dedicaban a la poesía y a tejer, Agatha desarrolló un interés especial por la lectura, fue una lectora voraz desde una edad temprana.

Su gusto por los relatos detectivescos de Wilkie Collins y Arthur Conan Doyle la impulsaron a escribir en 1920 –durante su servicio como enfermera– el manuscrito de su primera novela policíaca, El misterioso caso de Styles, que fue rechazado por seis editores en un periodo de cinco años hasta que finalmente se publicó en Estados Unidos en octubre de 1920.

Es en esta historia donde hace su aparición Hércules Poirot, un detective bajito, de cabeza ovalada y bigote prominente, inspirado en los refugiados belgas de la Primera Guerra Mundial asentados en Torquay, cuyos ojos introducen al lector en una trama ágil e ingeniosa sobre un crimen misterioso en el que, a diferencia de la mayoría de las novelas del género, el mayordomo no es el asesino.

Su método tan particular de distinguir las pistas más insignificantes gracias a sus “pequeñas células grises” lo consagró de tal modo que apareció nada menos que en 30 novelas de su creadora, y fue tan convincente que, según se dice, el día de su muerte, el 5 de agosto de 1975, el diario The New York Times le dedicó una necrológica.

Agatha Christie supo manejar como pocos la técnica literaria del “¿Quién lo ha hecho?” (en inglés Whodunit) y su obra maestra del engaño la convirtió en una de las escritoras más leídas de todos los tiempos y en todos los idiomas: es autora de 66 novelas de detectives que firmó con el nombre que la hizo famosa, 6 novelas románticas que firmó con el seudónimo Mary Westmacott, más de 100 cuentos reunidos en 14 libros, 20 obras de teatro, 3 poemas y su autobiografía. De sus novelas se han vendido aproximadamente 2.000 millones de copias, fue traducida a 103 idiomas y produjo 7.233 traducciones. Además, sus historias fueron llevadas a la televisión, el cine y los videojuegos, producción que aun no cesa.

Para homenajearla, Grupo Planeta relanza una cuidadosa selección de sus novelas más significativas, con un diseño renovado, a través del sello Booket.

"El misterioso caso de Styles"

El debut de Ágatha Christie y el primer caso de Hércules Poirot. En la mansión Styles, la multimillonaria Emily Inglethorp es hallada muerta en su cama, aparentemente víctima de un ataque cardíaco. El médico de la familia sospecha de un posible envenenamiento. Todos los húespedes de la mansión tienen motivos para matar a la señora Inglethorp y ninguno posee una buena coartada.

"Diez negritos"



La novela de misterio más vendida de la historia, 100 millones de ejemplares. Diez personas que no se han visto nunca son invitadas por un huésped desconocido a pasar unos días de vacaciones en una lujosa mansión situada en una isla de la costa inglesa. Cada uno de los invitados tiene algo que esconder, y un crimen por el que debe pagar. Empieza la pesadilla.

"Cita con la muerte"

Una de las adaptaciones cinematográficas más recordadas de la dama del misterio. En un viaje de placer, entre las ruinas de Petra, aparece el cuerpo de la matriarca de la poderosa familia Boynton. Un pinchazo en la muñeca es la única prueba de que ha sido asesinada. Hércules Poirot se propone resolver el asesinato, con más sospechosos que pistas, en menos de 24 horas.

"Los elefantes pueden recordar"



Una de sus últimas novelas, y en la que Poirot y Ariadne Oliver aparecen juntos. Los cuerpos del General Ravenscroft y su esposa aparecen cerca de un acantilado y se presume un doble suicidio. Doce años después la señorita Oliver, famosa escritora de novelas policiales, desentierra el caso. Con Hércules Poirot interrogarán a sospechosos y testigos, quienes, como los elefantes, deberán recurrir al reservorio de la memoria para desentrañar el misterio