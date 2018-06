Sayi, toda una artesana de El Bolsón, pero de tortas

Remarca enseguida que “con la pastelería comencé hace poco y la gente de la zona me está conociendo a través del facebook, les llaman la atención los detalles de cada elaboración y el colorido de cada objeto, pero vuelven por el sabor y la satisfacción cuando lo prueban. Entonces, me siento muy feliz” (se ríe).

“Cuando el negocio y la clientela comiencen a crecer, espero incorporar varias chicas y chicos que me ayuden a hacer detalles, flores, mientras los voy formando en pastelería básica”, adelanta.

“Ya estuve dando algunos cursos, en algún momento hasta podría llegar a armar una academia, de mi mamá heredé el entusiasmo por la docencia”, reconoce.

“Me abrió la cabeza”

Confiesa además que hasta que finalizó el secundario “era muy mañosa para comer, no pasaba de los fideos con manteca o milanesas con papas fritas, y no pelaba una papa. Pero apareció un mentor que preparó un plato que jamás pensé probar: raviolones de seso con champiñones. Me abrió la cabeza, terminé el colegio y me fui tres años a Tucumán a estudiar gastronomía, sabiendo lo que quería hacer con mi vida”.