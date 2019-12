Yo Corro y la emoción de los corredores al llegar a la meta

No hace falta ganar para sentirse un ganador porque la emoción de cumplir un objetivo y de llegar a la meta es algo que une a todos los que participan en una carrera. Quienes hicieron la cuarta edición del Yo Corro no son la excepción. Al llegar al final de la carrera, muchos se quedan sin palabras y otros no paran de agradecer.

En los alrededores de la llegada en el Paseo de la Costa se ven grupos en círculos de familiares o amigos que comparten el mate esperando a los que corrieron. Algunos aprovechan para hidratarse, comen con frutas y otros se encaminan hacia el servicio de masaje.

Belén corrió los 6k y vino desde General Roca. No pudo esconder las lágrimas mientras le hacían masajes en el puesto de recuperación de la Universidad UFLO. "Estoy muy emocionada, es una experiencia para mí. Corro en grupo, cuesta y a mí me costó un montón. Vine con una amiga. Somos de un grupo que da el municipio y gracias al profe Maxi estamos acá".

Ricardo Randonde, de 72 años, corrió los 10k y dijo: "Hace bastante calor pero el recorrido es lindísimo. Es mi segundo Yo Corro. Cuatro días que me frené y no hice nada porque a esta edad todos los días te duele algo. Hice el recorrido en 57:14, me dijo mi señora porque ella me tomó el tiempo. La actividad física es lo mejor que se puede hacer. Es el consejo que le doy a mis hijos y mis nietos: por favor tengan actividad física".

Foto Florencia Salto

Su esposa Mirta agradeció a Dios que él lo puede hacer y ella lo puede acompañar. Contó que hoy "se esmeró mucho y bajó el tiempo de lo que él hace. Estaba terriblemente ansioso. Cuando íbamos a la largada se quería bajar antes del auto para no perderse nada. Lo esperé en la avenida Olascoaga, le di para que se hidratara y yo me vine corriendo también para sacarle fotos". "Ella corría", interrumpió Ricardo, "tuvo un accidente físico y dejó de correr pero es buena, eh".

Foto Florencia Salto

Foto Florencia Salto