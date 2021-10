Yo pienso: una charla sobre los adolescentes en el mundo digital

Plataformas para hacer tareas escolares, redes sociales como espacios de socialización y páginas que condensan ofertas recreativas como juegos digitales o la proyección de series o película. Los adolescentes, pero también los más chicos, pasan muchas horas de sus días en el mundo virtual. Antes de la pandemia que hizo que todo el mundo tuviera que guardarse en su casa por largo tiempo, el fenómeno ya era extendido. Pero durante ese largo período de tiempo, todo se potenció. Los riesgos también.



De todos estos temas y estas preocupaciones, enmarcados dentro del título “Adolescentes en un mundo digital”, hablará Roxana Morduchowicz con la audiencia de RÍO NEGRO, como parte del ciclo Yo Pienso 2021, en una jornada de streaming.



Doctora en Comunicación de la Universidad de París, asesora Principal de la UNESCO en Ciudadanía Digital, y especialista en cultura juvenil y en la relación de los niños y adolescentes con las pantallas, Morduchowicz se encontrará con la audiencia este miércoles, a las 19:30 a través de la plataforma web del diario, pero también por Facebook (https://www.facebook.com/diariorionegro) y por Youtube (https://www.youtube.com/user/DiarioRioNegro).



El evento, que es con entrada libre y gratuita, llega justo en medio del profundo y necesario debate sobre las complejas consecuencias de las redes sociales en los más chicos.

Hace apenas dos semanas una ex trabajadora de Facebook denunció a esa red social y a Instagram (la favorita de los adolescentes y menores). La denunciante sostuvo, incluso ante el Congreso de los Estados Unidos, que Facebook es consciente del daño que Instagram puede causar a la salud mental de las adolescentes. La revelación hizo que la empresa desestimara el proyecto de crear una red exclusivamente para los más chicos.



Pero eso no los deja fuera de las redes y muchos menos, lejos de sus consecuencias porque lo cierto es que la mayoría de los adolescentes tiene acceso a la tecnología y la utiliza. No siempre del mejor modo, ni en compañía.

Morduchowicz, autora de diversos libros, entre ellos, “Adolescentes, participación y ciudadanía digital”, aportará no sólo mucha información, sino también sugerencias y tips sobre la crianza digital

Quienes quieran enviar preguntas o consultas para la expositora, pueden hacerlo a través de las redes sociales del diario Río Negro.