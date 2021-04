Zanon cortó la ruta por la luz: EPEN dice que no hubo propuesta para pagar la deuda

Mientras los ceramistas volvieron a cortar la Ruta 7, en el Parque Industrial de Neuquén, para reclamar que se les reconecte la luz, el organismo a cargo del servicio, el EPEN, afirmó que la cooperativa Fasinpat nunca presentó un plan para pagar la deuda que asciende a los $270 millones. Además, hacen responsables a los trabajadores por cualquier situación que pueda ocurrir porque recibieron "amenazas y mensajes intimidatorios".

Esta mañana, el EPEN envió un comunicado en el que explicó que Fasinpat no respondió a las intimaciones formales a pesar de no pagar las facturas desde hace cinco años y adeudar algunas desde hace 10. Aseguraron que mantuvieron reuniones con representantes de la cooperativa tanto el viernes, día que se cortó el suministro, como el sábado. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo porque los trabajadores no les habrían realizado ninguna propuesta.

En este contexto, desde el EPEN advirtieron que "dadas las distintas amenazas y mensajes intimidatorios recibidos responsabilizamos a la conducción de Fasinpat ante cualquier afectación del servicio o daños que pudieran ocasionarse a cualquiera de nuestras instalaciones".

El organismo provincial aseguró que Zanon no fue al único usuario al que le cortaron el suministro, sino que se realizaron más de 25.000 intimaciones, 3.360 dirigidas a grandes y medianos clientes. Resaltaron que la mayoría se acercaron a regularizar su situación.

Desde el sindicato de ceramistas, el diputado del FIT Andrés Blanco calificó de "crimen social parar una fábrica", durante una nota, esta mañana en "Vos a Diario" (RN RADIO 89.3).