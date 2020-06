Zapala reforzará los controles, pero no restringirá viajes a Neuquén

Zapala reforzará los controles de ingreso, pero no restringirá los viajes a Neuquén. (Gentileza).-

El Municipio de Zapala no restringirá los viajes a Neuquén capital, como hicieron sus vecinos cercanos de Cutral Co y Plaza Huincul, pero sí reforzará los controles en los ingresos. Desde el Municipio reconocieron que hubo cierto relajamiento porque no se registran casos de coronavirus en la localidad, aunque nunca dejaron de implementarse las medidas sanitarias, sino que ahora serán más rigurosos y exhaustivos en exigencias como la del certificado de circulación.

La secretaria municipal de Gobierno, Belén Aragón, resaltó que no se prohíbe, bajo ningún punto de vista, viajar a Neuquén sino que se pedirá que cada caso esté justificado correspondientemente. En este sentido, reforzarán el chequeo de los certificados de circulación.

También se retomarán los controles de temperatura y se le pedirán declaraciones juradas a quienes procedan de "lugares complicados".

Además, buscarán confirmar que la persona ingresa a Zapala a hacer lo que está declarando. Por ejemplo, si es un viajante se llamará al comercio para chequear que esté esperando la mercadería.

Aragón explicó que hay mucha circulación entre Zapala y la capital provincial tanto por lo comercial como por otros aspectos, como el de Salud. Los pacientes oncológicos deben viajar para realizar sus tratamientos, por ejemplo.