Zeballos avanza en el dobles del Masters de Turín

Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers vencieron hoy a los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-4 y 7-6 (7-4) en la segunda fecha del Grupo Verde y quedaron a un paso de avanzar a las semifinales del cuadro de dobles del Masters que se desarrolla en Turín.

El marplatense Zeballos, quinto en el ranking mundial de dobles, y el catalán Granollers, sexto, emplearon una hora y 42 minutos para doblegar a la dupla balcánica, que es la número uno del planeta. El argentino y el español habían debutado el domingo pasado con una victoria sobre el croata Ivan Dodig y el eslovaco Filip Polasek por 4-6, 7-6 (12-10) y 10-6 y son los lideres del Grupo Verde.

Zeballos y Granollers avanzarán a las semifinales si más tarde Dodig y Polasek superan en el otro partido de la zona a la pareja conformada por el alemán Kevin Krawietz y el rumano Horia Tecau.

En ese contexto, Pavic y Mektic habían superado el domingo a Krawietz y Tecau, en un grupo donde las dos mejores parejas avanzarán a semifinales, de manera que Horacio y Marcel podrían concretar su pase antes de la última fecha programada para el jueves.

Granollers & @HoracioZeballos move one step closer to qualifying for the semi-finals, defeating No.1 seeds Mektic/Pavic 6-4 7-6!#NittoATPFinals pic.twitter.com/O0JXUtcAZN