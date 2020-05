Zgaib: “Hemos hecho un buen trabajo desde todo punto de vista”

“Mi evaluación como responsable de Salud, es buena. El equipo de trabajo de todos los hospitales a los que les ha tocado atender casos COVID, ha sido muy buena. Han estado a la altura de las circunstancia” afirmó el Ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib en el marco de la recorrida que realiza por la Región Sur rionegrina.



Desde ayer, el funcionario visita los distintos hospitales de la única zona de la provincia que no registra casos positivos de coronavirus.

La visita obedece a un “repaso” de los planes de contingencia dispuestos en cada una de las localidades y las derivaciones, ante la posibilidad de registrarse algún caso de COVID-19.

Si bien la Región Sur rionegrina es la de menor circulación de personas de la provincia, Zgaib resaltó la importancia y la celeridad que tuvieron los intendentes y referentes de salud de “aislarlos” para evitar el ingreso de algún caso.

“Fueron los primeros pueblos que se cerraron. Y eso ayudó mucho. La provincia tiene 14 accesos y hasta hace 35 días tuvimos aviones directos desde Brasil, pero ejemplo. Hace 20 días entraban camiones de Chile y Brasil... y esta zona quedó exenta de todo este tránsito. Además hubo una decisión acertada de los pueblos de aislarse” afirmó.

Con los directores de los hospitales e intendentes, abordó la situación de cada centro de salud y las “posibles” derivaciones de COVID-19 a los hospitales de Bariloche y General Roca.

“Los hospitales están organizados y con los planes de contingencia en marcha. Hay ansiedad y preocupación ante la aparición de algún caso, pero si ello ocurriera, el hospital de cabecera de Jacobacci esta ordenado” sostuvo.

Detalló que Salud trabaja con todas las herramientas que tiene ante el avance de un virus de cuyo comportamiento “es más lo que no se conoce, que los que podemos conocer hasta ahora”.

Sostuvo que los hisopados y el aislamiento son las herramientas principales que se utilizan para afrontar la situación y con las que se pudo frenar el brote en la provincia.

“Estamos ante algo totalmente desconocido. Una pandemia que ha pasado por encima a muchos los países. Nosotros hemos hecho un buen trabajo desde todo punto de vista. Los brotes que hemos tenido los hemos circunscrito a los lugares donde se detectaron. Hemos hecho uso de las herramientas que tiene salud publica que es la cuarentena. Hemos restringido y bajado la incidencia en Cipolletti y Bariloche previendo que no se dispare y hemos aplicado los cordones sanitarios en Valle Medio. Hemos estado trabajando directamente sobre la población. Los resultados se ven” dijo.

Zgaib afirmó que los hospitales cuentan con los insumos para prevención y equipos de protección del personal. Adelantó que en los próximos días se realizará un nuevo envío.

Agregó que se están distribuyendo los respiradores que envió Nación y se están armando camas en Bariloche, Roca, Cipolletti y Viedma y se espera la llegada de los respiradores que compró la provincia.

Resaltó la importancia de respetar el aislamiento y las medidas preventivas y adelantó que desde Salud se proyecta un trabajo con lideres sociales y barriales para poder bajar la información con mayor eficacia en toda la provincia. “El no respeto a la cuarentena, el no respeto al aislamiento social es el que ha derivado en la aparición de algunos brotes. Debemos entender que no podemos seguir juntándonos a tomar mates o una cerveza, porque es el principal vector de contagio. Tenemos que tomar conciencia. Es la mejor herramienta de prevención” sentenció.