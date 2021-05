Zille, de Neuquén al Dakar

David Zille se convirtió en el primer argentino que tiene su lugar para la próxima edición del Dakar, que se disputará en Arabia Saudita en 2022, después de conseguir su pasaporte en el Rally de Andalucía, una de las pruebas que sirven como preparación para la legendaria travesía, la más extrema del automovilismo en el mundo.

El piloto consiguió su pasaporte después de ganar el Road to Dakar, que tenía como premio la inscripción gratuita para los novatos en motos, side by side y cuatriciclos.

Nacido en 25 de Mayo, en La Pampa y radicado en Neuquén, para Zille el Rally de Andalucía se convirtió en una experiencia que será difícil de olvidar. Navegado por Bruno Jacomy, al que conoció en el pasado South American Rally Race. Terminaron 21 en la general y ganaron el Road to Dakar al comando de un Can Am Maverick.

El South Racing le entregó una máquina impecable a los debutantes argentinos, quienes en su primera experiencia a nivel mundial consiguieron el pasaporte para ser parte de la próxima edición del Dakar.

La prueba, que sirvió como preparación, reunió a importantes figuras en autos como Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz, enfrentados por una polémica después que el príncipe cortó camino. En motos estuvieron Joan Barreda Borth, Pablo Quintanilla y Franco Caimini.