10...9...8... la mayor prueba de turismo espacial a punto de despegar

Mañana, SpaceX llevará a cuatro personas al espacio en una misión de tres días, la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales a bordo, y con la que la compañía de Elon Musk ingresa en la carrera del turismo espacial.

La misión “Inspiration4” cierra una temporada en la que los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos cruzaron la frontera espacial con las naves Virgin Galactic y Blue Origin, respectivamente, con unos días de diferencia en julio.



El vuelo de SpaceX fue fletado por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de 38 años de edad de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payment. También es un piloto experimentado. Se desconoce el precio que Isaacman pagó a SpaceX, pero está en el orden de decenas de millones de dólares.

La misión en sí tiene un alcance mucho más ambicioso que los pocos minutos de ingravidez por los que pagaron los clientes de Virgin Galactic y Blue Origin.

La cápsula Crew Dragon de SpaceX volará más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS).



“El riesgo no es cero”, dijo Isaacman en un episodio de un documental de Netflix sobre la misión. “Estás viajando en un cohete a 17.500 millas (28.000 kilómetros) por hora alrededor de la Tierra. En esa clase de entorno hay riesgos”.

SpaceX ya ha llevado a no menos de diez astronautas a la ISS en nombre de la NASA, pero esta será la primera vez en la que viajarán astronautas no profesionales.

El despegue está programado para el miércoles a partir de las 00H00 GMT desde la plataforma de lanzamiento 39A del Kennedy Center de la NASA en Florida, de donde despegaron las misiones Apolo a la Luna.

“¿Vamos a la Luna?”



Además de Isaacman, que es el comandante de la misión, se eligieron tres figuras no públicas para el viaje a través de un proceso que se anunció por primera vez en febrero, en el Super Bowl.

Cada miembro de la tripulación fue elegido para representar un pilar de la misión.

La más joven, Hayley Arceneaux, de 29 años, es una sobreviviente de cáncer de huesos infantil, que representa la “esperanza”. Será la primera persona con una prótesis en ir al espacio. “¿Vamos a la Luna?” preguntó cuando le ofrecieron un lugar en la misión. “Aparentemente, la gente no ha ido allí en décadas. Eso lo aprendí”, dijo riendo en el documental.

Fue elegida porque trabaja como asistente médica en Memphis para el Hospital St. Jude, beneficiario de la recaudación de fondos del Inspiration4.

Los 4 que saldrán mañana de viaje.



El asiento de la “generosidad” fue para Chris Sembroski, de 42 años, un exveterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que trabaja en la industria de la aviación.

El último asiento representa la “prosperidad” y se le ofreció a Sian Proctor, una profesora de ciencias de 51 años que en 2009 perdió por poco la ocasión de convertirse en astronauta de la NASA. Será la piloto de la misión, asistiendo al comandante.

Meses de entrenamiento



El entrenamiento de la tripulación duró varios meses e incluyó experimentar con alta fuerza G en una centrífuga, un brazo gigante que rota a gran velocidad.

También realizaron vuelos parabólicos para experimentar la ingravidez durante unos segundos y completaron una caminata en la nieve a gran altitud en el Monte Rainier, en el noroeste de Estados Unidos.

Pasaron tiempo en la base de SpaceX, aunque el vuelo en sí será completamente autónomo.

Durante los tres días que estén en órbita, se les analizará el sueño, frecuencia cardíaca, sangre y habilidades cognitivas.

Se realizarán pruebas antes y después de la misión para estudiar el impacto del viaje en sus cuerpos.

La idea es acumular datos para futuras misiones con pasajeros privados.

El objetivo declarado de la misión es hacer al espacio accesible para más personas, aunque los viajes espaciales permanecen por el momento solo parcialmente abiertos para unos pocos privilegiados.

Las 8 posibilidades para viajar al espacio

por Lucie AUBOURG

Unos minutos o unos días de ingravidez. Un pequeño salto por encima de la atmósfera de la Tierra, o un viaje ida y vuelta a la Luna... llegó la era del turismo espacial y, para aquellos que lo pueden pagar, viene con muchas opciones.

- SpaceX -1 - Inspiration4: La compañía de Elon Musk enviará el miércoles a cuatro pasajeros por tres días al espacio. Despegan desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a bordo de una cápsula SpaceX Crew Dragon montada en un cohete Falcon 9.

La misión, fletada por el piloto y multimillonario estadounidense Jared Isaacman, volará más allá de la Estación Espacial Internacional (ISS) y será la primera misión orbital en la que participen cuatro astronautas no profesionales.

2 - Ax-1: En enero de 2022, tres empresarios visitarán la ISS, junto con un exastronauta experimentado de la NASA. La misión, que durará 10 días y se llama Ax-1, es organizada por la empresa Axiom Space, que se ha apuntado para otros tres vuelos futuros con SpaceX.

Operarán en el segmento estadounidense de la ISS, donde realizarán experimentos científicos.

3 - Space Adventures: SpaceX tiene planes para otro viaje orbital para cuatro clientes de pago, organizado por Space Adventures, la empresa que organizó viajes para siete turistas a la ISS entre 2001 y 2009 a bordo de cohetes rusos.

4 - "dearMoon": El multimillonario japonés Yusaku Maezawa realizará un viaje alrededor de la Luna, presumiblemente en 2023, a bordo de un cohete Starship de SpaceX aún en desarrollo. La misión se llama "dearMoon".

5- Virgin Galactic -La experiencia de Virgin Galactic involucra un enorme avión portador que despega de una pista, alcanza gran altitud y luego deja caer un avión espacial propulsado por cohetes que acelera hacia el espacio.Los pasajeros y la tripulación experimentan unos minutos de ingravidez a altitudes superiores a los 80 kilómetros, la definición estadounidense de espacio.El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, participó en un vuelo de prueba el 11 de julio desde Nuevo México. La compañía está siendo actualmente investigada por un "percance" durante el vuelo. Espera tener vuelos rutinarios en 2022.

6.- Blue Origin -Blue Origin, de Jeff Bezos, también ofrece unos minutos de ingravidez, pero en altitudes superiores a los 100 kilómetros. Sus astronautas traspasan así la línea de Karman, el límite del espacio reconocido internacionalmente.El cohete reutilizable despega verticalmente y la cápsula se desprende en vuelo.

Su descenso para regresar a la Tierra es frenado por tres enormes paracaídas y un propulsor.

El fundador de Amazon fue uno de los primeros cuatro pasajeros en hacer el viaje desde la base de la compañía en el oeste de Texas el 20 de julio.

7- Planes rusos - Rusia enviará una actriz y un director de cine a la ISS en octubre, a bordo de un cohete Soyuz. El objetivo: rodar la primera película de ficción en órbita y con gravedad cero.Yusaku Maezawa también viajará a la ISS en diciembre en un Soyuz. El viaje tendrá una duración de 12 días y se organiza a través de Space Adventures.

La compañía anunció otra misión a la ISS en 2023 en un cohete ruso, para dos participantes, uno de los cuales tendrá la oportunidad de realizar una caminata espacial.

8- Globo espacial - Otras empresas desarrollan proyectos menos ambiciosos, como Space Perspective, cuya cápsula, izada por un globo espacial del tamaño de un estadio de fútbol, ofrece una vista de la curvatura de la Tierra.Los boletos cuestan 125.000 dólares pero el globo asciende solo 30 kilómetros, lo que significa que los pasajeros no experimentarán ingravidez.