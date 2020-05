10 paraísos escondidos en El Bolsón

Los paraísos escondidos de El Bolsón son una tentación en la que esperamos caer pronto cuando podamos volver a viajar por la Patagonia. Por eso, para ir eligiendo el lugar a dónde iremos, invitamos a Emiliano Becerra, cirujano plástico ocular en Neuquén y viajero de alma, a que nos contara sus aventuras en la maravillosa Comarca Andina. Aquí, sus texto y sus fotos. Consejo: no te los pierdas...

Vista desde el refugio del Cerro Piltriquitrón. Foto: Emiliano Becerra

“Siempre que llovió, paró!” Cuantas veces habré escuchado estas palabras de boca de mis padres en momentos de incertidumbre o cuando el destino no era el que había imaginado… ¿Y saben qué? Siempre tenían razón, tarde o temprano, y por alguna a veces desconocida razón, el universo se alineaba y el sol volvía a brillar.

Hoy pienso en aquellas palabras desde casa, con esperanza, pero sobre todo con una certeza tácita: en algún momento esta “tormenta” encontrará un final.

Mientras tanto, como todos, trato de capear el temporal, y prepararme para estar listo cuando llegue el momento en el que pueda ingresar a un quirófano para cumplir con mi trabajo como cirujano y poder continuar con la cotidianeidad del día a día.

Sin embargo, me ocurre algo curioso, en mis pensamientos y en ese deseo de volver a ser y hacer lo que era y hacía poco tiempo atrás, repetidamente, una y otra vez, llegan a mi mente imágenes de aquellos lugares en donde hoy día mas que nunca, siento la necesidad y el impulso irrefrenable de regresar y pasar tiempo allí.

Pareciera como si estos días aislado me hubiesen dado una perspectiva diferente que se mantuvo oculta con la vorágine de la rutina diaria.

Es como si hubiese entendido repentinamente cuan importante y vital es estar en aquellos lugares donde sentimos que apreciando su belleza recibimos más de lo que buscamos, o simplemente, donde percibimos que nuestro corazón late más fuerte.

Se me ocurrió llamar a estos lugares como los “paraísos escondidos” y lo mejor es que El Bolsón tiene varios! No me quedan dudas que en poco tiempo más podremos retomar nuestras vidas, e ir de visita a estos paraísos escondidos! Mientras tanto, los invito a recorrerlos en estas líneas y estas fotos con la esperanza de que pronto podamos volver.

Arroyo Teno. Foto: Emiliano Becerra



Arroyo Teno. Pasa muy cerquita del refugio Hielo Azul y es un rincón increíble para pasar el rato con las mejores vistas de las montañas que rodean al refugio. Unos mates es todo lo que necesitás ahí…

Laguna Tricolor. Foto: Emiliano Becerra

Laguna Tricolor. Se encuentra en el lecho del profundo valle del Arroyo Lindo. Solo se deja observar desde lo alto del filo. Para ello, debemos antes acceder al Refugio del Cerro Lindo y de allí salen caminatas guiadas.

Laguna y glaciar del cerro Morrudo. Foto: Emiliano Becerra

Laguna y glaciar del cerro Morrudo. Solo se dejan ver luego de llegar a su cumbre. Es un trekking de tres días y no hay refugio de montaña ni senderos establecidos durante el trayecto.

Cumbre del Cerro Piltriquitrón. Foto: Emiliano Becerra

Cumbre del Cerro Piltriquitrón. Entenderás porque es uno de esos lugares a los que se puede ir varias veces y no deja de sorprendernos con la magnificencia de sus vistas.

Laguna y glaciar Hielo Azul. Foto: Emiliano Becerra

Laguna y glaciar Hielo Azul. Uno de los trekkings que se pueden hacer saliendo del refugio. La caminata paga su esfuerzo al momento que su belleza se devela ante nuestros ojos.

Pasarela sobre el río Motoco. Foto: Emiliano Becerra

Pasarela sobre el río Motoco. En el sendero que conduce al refugio homónimo en un tramo donde el río forma unos pozones cristalinos.

Un descanso obligado para apreciar la belleza del lugar.

Pozón sobre el río Motoco. Foto: Emiliano Becerra

Pozón sobre el río Motoco. A unos 15 minutos antes de llegar al refugio, se encuentra un hermoso lugar de aguas prístinas, pero ojo!: hay que ir muy atento porque está un poco escondido y hay que desviarse unos metros del camino.

Mirador del río Azul. Foto: Emiliano Becerra

Mirador del río Azul. Muy cerquita de El Bolsón, tiene la mejor vista del río, con Lago Puelo y el Cerro Tres Picos de marco.

El Paraíso. Foto: Emiliano Becerra

El Paraíso. Así se llama este lugar que hace honor a su nombre. Cerca del Camping Hue Nain, el río Azul forma un enorme pozón enmarcado por paredes graníticas.

Refugio del Cerro Piltriquitrón. Foto: Emiliano Becerra

Refugio del Cerro Piltriquitrón. Un clásico de El Bolsón y entre otros, el principal motivo de esta virtud es que tiene las mejores vistas de la Comarca Andina. Es otro paraíso de los tantos que tiene El Bolsón y que queremos volver a disfrutar apenas podamos.

Para ver más fotos de trekking en El Bolsón. Para contactar al autor

Cuando la cuarentena se levante y te decidas por El Bolsón, recordá pasar por Informes de Montaña, en la Secretaria de Turismo ubicada en Av. San Martín y M.Gusco para registrarte y saber qué refugios se encuentran habilitados o por mail a turismo@elbolson.gov.ar