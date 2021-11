Silvana Pérez: «El resultado de este domingo ratificó que no estábamos equivocados»

"Fue un voto de respaldo a lo que hicimos cuando nos toco gobernar Maquinchao” señaló Silvana Pérez, quien este domingo se impuso, encabezando la lista 3 de la UCR se impuso por amplio margen en las elecciones a concejales en Maquinchao.

Pérez obtuvo 775 votos, contra 551 logrados por Sergio Torres (JSRN) y 212 de Raúl Millañanco (FdT).

Resaltó el apoyo de los maquinchenses, como un reconocimiento a la gestión que desarrolló entre el 30 de septiembre de 2017 y el 10 de diciembre 2019. Desde entonces la UCR no tiene representación en el Concejo Deliberante, ni en el Tribunal de Cuentas.

“No teníamos nada para dar, no garantizamos nada. Asumimos el compromiso de escuchar, gestionar, investigar y acompañar a la gente en todo lo que podamos. Hoy es lo único que hoy podemos ofrecer. La gente valoró que cuando le decíamos que no, era porque no podíamos cumplir. Muchos vecinos y vecinas se enojaban. Pero hoy se dan cuenta que es mejor que eso y no que le prometan y después de dos años no cumplan".

Añadió además reconoció que "cuando nos tuvimos que plantar y decirle las cosas de frente a alguien, más allá de quien sea, lo hicimos y cuando tuvimos que defender al pueblo también. Cuando nos fuimos del municipio, había gente enojada conmigo y ahora me recibieron en sus casas de la mejor manera. Eso me ratifica la manera que tenemos de actuar en la función pública. De frente, sin mentiras y sin prometer lo que no se puede cumplir. Por eso volvió a confiar en nosotros" agregó.

Admitió que a pesar de haber perdido las elecciones en el 2019, sabía que, junto a su equipo, habían hecho las cosas bien y “salimos del municipio dolidos por la derrota, pero con la frente en alto. Eso quedó ratificado este domingo”.

Además de Pérez, la lista que participó en las recientes lecciones, estuvo integrada otros dos candidatos con experiencia en el municipio.

En este sentido la ex intendente adelantó que en la campaña, se le transmitió a los vecinos el proyecto de la UCR para los próximos años y el objetivo de la dirigencia. “Si bien el 10 de diciembre voy a asumir por un período de cuatro años, el objetivo es intentar llegar al Ejecutivo municipal en el 2023. Por eso, dentro de dos años, voy a competir por la intendencia. Se lo transmitimos ahora a los vecinos y nos entendieron. Tenemos un proyecto y un compromiso real de trabajar con el pueblo” afirmó.

Marcó la diferencia en el electorado a la hora de elegir un candidato provincial o nacional y cuando debe hacerlo por uno local. Dijo que en la Región Sur, Juntos por el Cambio tiene mucha resistencia y eso se tradujo en los menos de 300 votos que logró en Maquinchao el 12 de septiembre.

Pérez anticipó que volverá a competir por la intendencia de Maquinchao en el 2023.

Manifestó su convencimiento previo de que iba a ganar las elecciones, pero admitió que la intrigaba saber la diferencia sobre el oficialismo local. “Sabíamos que íbamos a ganar porque la gente nos lo manifestaba. Pero, estando adentro del Ejecutivo uno hace campaña y la gente te dice que te va a acompañar, pero si tiene algún descontento, lo refleja en las urnas. Y eso fue lo que pasó".

Atribuyó entre los "errores" que llevó al oficialismo a perder las elecciones, no tener la capacidad para advertir cuales son las necesidades de la comunidad. "Creo que las prioridades de la actual gestión, no son las mismas que las de los vecinos y vecinas” sostuvo y puso como ejemplo que durante el año no se podrían abrir los comercios pandemia se lo impedía y la municipalidad se puso a reformar el edificio, anunció un monumento en homenaje a los productores y también, a través de la actualización de la ordenanza impositiva, se incrementaron “en forma desconsiderable” los valores de las habilitaciones comerciales. “Para muchos vecinos, el comercio es su única entrada. Si bien la obra del edificio estaba proyectada y el reconocimiento a los productores es merecido, en un momento de crisis, si tenes la posibilidad de conseguir plata de la provincia, más importante es ayudar a la gente porque no tiene para con que comer”.

De cara al futuro y a las aspiraciones de volver a competir por la intendencia, afirmó que “nos quedaron muchas cosas pendientes. Reconocimos nuestros errores y estamos proyectando a futuro. Por eso queremos volver y ratificar nuestra forma de trabajar” sentenció.