55 años de Los Beatles en el "Ed Sullivan Show"

El 14 de agosto de 1965, Los Beatles hacían su última aparición en el set del "Ed Sullivan Show", la pantalla que le abrió a la banda de Liverpool las puertas de América. La limusina que transportaba aquel día al grupo fue escoltada por la policía de Nueva York desde el Hotel Warwick al Studio 50 de la CBS para grabar su presentación para el programa más exitoso de la televisión estadounidense, que por más de veinte años se emitió cada domingo a las 20.



Los ensayos comenzaron a las 11 de la mañana, a las 14:20 ingresaron al set setecientas personas y finalmente a partir de las 20:30 se inició la grabación. Las seis canciones que interpretó la banda fueron "I Fell Fine", "I'm Down", "Act Naturally", "Ticket To Ride", "Yesterday" y "Help!". Este show recién se transmitiría el 12 de septiembre de 1965.



¿Qué tan importante fue para Los Beatles el "Ed Sullivan Show"? Larry Kane, célebre presentador de noticias de la tevé norteamericana dijo al respecto: "Si Nueva York en 1964 fue un home run (golazo) para Los Beatles; 1965 fue un Gran Slam. Y el juego empezó una vez más donde todo había empezado para el grupo en América: Studio 50 en la calle 53 Oeste y Broadway, el hogar de The Ed Sullivan Show."



Sobre la primera presentación de la banda, la de 1964, Paul McCartney recordó, en una entrevista con Davis Letterman (curiosamente en el mismo estudio que usaba Ed Sullivan), en julio de 2009: "Había una cortina y el público nos veía, la audiencia estaba allí y América era algo nuevo para nosotros, la amábamos, pero estábamos un poco asustados. Tuve que cantar 'Yesterday', mi canción, solo, nunca había hecho eso, siempre había cantado con la banda.

De repente me dijeron 'Harás 'Yesterday', dije Ok, estaba allí parado y me dije 'Vamos, contrólate. Todo está bien'. El director de escena que controlaba la cortina me preguntó si estaba nervioso, le dije que no, pero él me respondió: 'pues deberías estarlo, hay 73 millones de personas mirándote'.

Los Beatles actuaron dos veces en el "Ed Sullivan Show. La primera fue el 9 de febrero de 1964, en el marco de la primera gira norteamericana de la banda; y la segunda, el 14 de agosto de 1965. En ambos casos, los shows fueron grabados y emitidos varias semanas después.

El popular presentador supo de Los Beatles en octubre de 1963 cuando, junto a su esposa, fue protagonista directo del furor que ya generaba la banda. En el aeropuerto de Londres, esperando su vuelo de regreso a Nueva York, Sullivan se encontró con una multitud que esperaba ansiosa por la llegada del grupo de una gira por Suecia. Sullivan preguntó én diablos eran esos Beatles y le respondieron se trataba de Los Beatles, una exitosa banda pop. Desde entonces, quiso tenerlos en su show. Y lo logró no una, sino dos veces.