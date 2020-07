A tres años del título con Neuquén: Charly Sepúlveda, un campeón que ayuda

Fotos: archivo Matías Subat

A través del deporte se pueden proyectar valores. En el caso del básquet, es mucho más que pasarse la pelota o encestar.

Los problemas sanitarios y económicos que trajo la pandemia aumentaron la brecha social, por lo que cada vez son más los afectados por la desigualdad.

El contexto inédito potenció la necesidad de las movidas solidarias y generó otras. Uno de los que se puso al frente de la ayuda a la gente que más lo necesita es Carlos Sepúlveda, campeón del Argentino de Mayores de básquet en 2017, título del que hoy se cumplen tres años.

Charly y su saludo con el DT Pablo Romero.

‘‘Fue uno de los momentos más gloriosos para el básquet de Neuquén porque fue en casa y con un equipo que será difícil de olvidar. Quedó un vínculo grupal que va más allá del resultado. Fue muy especial y en estos momentos que corren uno reflexiona sobre muchas cosas. Estoy muy agradecido de haber disfrutado ese campeonato’’, declaró el jugador que milita en Pacífico.

Como cada día, Charly llevó alimentos y ropa al merendero Estrellita de Luz, del barrio Los Polvorines de Neuquén Capital, que ayuda a menores de 14 años.

El ex Pérfora fue fundamental en aquel equipo de Pablo Romero que obtuvo el segundo título de la historia de Neuquén en el certamen.

‘‘Se trabajó muy seriamente en la previa. Cuando perdimos el tercer partido de la fase de grupos, estando clasificados, nos dimos cuenta que podíamos salir campeones. Ellos eran candidatos con el mismo equipo con el que habían sido bicampeones. Nos quedó la sensación que si nos cruzábamos en semi les podíamos ganar’’, comentó.

Charly (9), su hermano Mario (8) y la foto familiar.

El hombre que vistió la ‘‘9’’ del verde neuquino destacó la motivación y el reparto de roles de cada integrante del equipo como factores clave. Además resaltó ‘‘la balanza entre el coraje y energía de los más jóvenes y la experiencia de los veteranos, fueron clave para que seamos campeones’’.

El plantel del Neuquén campeón del Argentino de Mayores 2017 estuvo integrado por Carlos y Mario Sepúlveda, Julián Fedele, Carlos Paredes, Sebastián Farías, Francisco González, Santiago Rodríguez, Christian Boudet, Lautaro Riego, Agustín Pérez Tapia, Julián Ruiz y Guillermo Saavedra.

DT: Pablo Romero. Asistentes: Daniel Aráoz, Mario Sotosca, Leandro Lauro y Vicente Enriquez. Preparador físico: Claudio Frattoni. Kinesiólogo: Nicolás Esmoldi. Psicólogo: Juan P. Dobratinich. Doctor: Adalberto Rodríguez.

Jefe de equipo: Ricardo Manzano. Utilero: Angelo Sasso

Un festejo interminable en el Ruca Che, del que hoy se cumplen tres años.

Plaza Huincul, Plottier y la capital albergaron los partidos del equipo, siempre con tribunas repletas. La Caldera y el Ruca Che explotaron en la fase final, dándole un marco imponente a la definición. De alguna forma, aquel afecto que le brindó el público al conjunto neuquino vuelve en forma de solidaridad.

‘‘Con todo esto empecé a reflexionar: ¿para qué juego al básquet? Siempre tuve presente que había gente que la estaba pasando mal. El Argentino pudo haber significado un despertar, porque el cariño que recibimos y la exposición, nos permitió tener acciones solidarias en ese momento. Hoy, el hecho de no saber qué va a pasar con mi vida deportiva, económica y familiar, me llevó a pensar en esa gente. Es lo mínimo que puedo hacer siendo una persona conocida, eso me lo dio el básquet y el Argentino lo potenció’’.