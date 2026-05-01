Sinner derrotó a Fils y jugará la final del Masters 1000 de Madrid contra Zverev

Jannik Sinner sigue imparable y ya se depositó en una nueva final. El número 1 del mundo venció al francés Arthur Fils (25°) por 6-2 y 6-4 en una hora y 29 minutos de juego y jugará su cuarta definición consecutiva en esta temporada, contra Alexander Zverev. El alemán, por su parte, barrió a Alexander Blockx 6-2 y 7-5.

En la primera manga, Sinner mostró toda su jerarquía y estuvo sólido con su servicio. No cedió ninguna chance de break y aprovechó las oportunidades que le dio el francés y quebró en dos ocasiones para llevarse el set.

Ya en el definitivo, el desarrollo fue más parejo y la diferencia fue mínima. El punto clave fue en el 4-4 cuando el mejor del mundo apretó, consiguió quebrar y cerró el partido con su servicio. Tras un nuevo triunfo en la Caja Mágica, el italiano llegó a los 22 triunfos consecutivos. La última vez que perdió fue ante Mensik en febrero en el ATP 500 de Doha.

Sinner no le dio chances a Fils y jugará su primera final en Madrid.

En la gran final se verá las caras contra Alexander Zverev (3°), que barrió a Alexander Blockx (69°), la gran sorpresa del torneo. Será la primera vez que jugará el último partido del torneo en uno de los dos Masters 1000 que faltan en su vitrina. El restante es Roma, que comenzará el próximo 6 de mayo.

El partido definitorio será este domingo, con horario a definir. El italiano domina el historial con nueve victorias, ante las cuatro del alemán. Solo dos veces se cruzaron en una final: en Viena y en el Australian Open, y en ambas ocasiones festejó Sinner.

El tenista de 24 años tendrá la posibilidad de hacer historia este domingo, ya que si consigue consagrarse campeón será el primer jugador en la historia que obtiene 5 títulos Masters 1000 seguidos. La racha comenzó el año pasado en París-Bercy, el último torneo de la categoría en la temporada. Luego se extendió en Indian Wells, Miami y Montecarlo. Por su parte, Zverev ganó dos veces el Masters 1000 de Madrid: en 2018 y 2021.