Javier Milei volverá a Estados Unidos y será expositor en la cumbre del Instituto Milken

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los foros internacionales que reúne a referentes de finanzas, tecnología y políticas públicas. El Presidente expondrá el 6 de mayo en Los Ángeles y sumará su cuarta visita al país en el año.

El mandatario aceptó la invitación del Instituto Milken tras participar del informe de gestión encabezado por Guillermo Francos en el Congreso y luego de su visita al portaaviones nuclear USS Nimitz. Según publicó Infobae, en la gira también estarán el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El foro económico donde Milei busca reforzar inversiones y vínculos

La conferencia se realizará bajo el lema “Liderando en una nueva era” y reunirá a empresarios, funcionarios y referentes internacionales vinculados a las finanzas, la salud, la innovación y la tecnología. En ediciones anteriores participaron Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Ranía de Jordania.

No será la primera vez de Milei en el encuentro. En mayo de 2024 ya había expuesto ante el Instituto Milken y sostuvo: “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”. En aquella oportunidad también convocó a empresarios extranjeros a invertir en el país.

Durante 2025, el Presidente volvió a participar de actividades organizadas por el think tank y mantuvo encuentros con representantes de compañías como Chevron, JPMorgan, PIMCO, Citi, Amazon Web Service y Globant, entre otras firmas internacionales.

El presidente Javier Milei, junto a Donald Trump. (Foto: gentileza)

El nuevo viaje también se dará pocos días después de la visita de Milei al USS Nimitz, en el marco de los ejercicios militares Passex 2026 organizados junto al Comando Sur de Estados Unidos. El mandatario permaneció cuatro horas a bordo del buque junto a Karina Milei y parte del gabinete nacional.

La actividad internacional del Presidente mantiene como eje principal la relación con la administración de Donald Trump.

En febrero, Milei viajó a Washington para participar de la reunión inaugural de la Junta de la Paz impulsada por el mandatario estadounidense. En marzo también estuvo en Miami, Doral y Nueva York, donde encabezó la apertura de la Argentina Week 2026 junto a empresarios, bancos e inversores.

Allí afirmó: “la Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”.

Estados Unidos se consolida como el destino más frecuente de Milei

Desde diciembre de 2023, Estados Unidos es el país más visitado por Milei. El mandatario ya concretó al menos 16 viajes oficiales que incluyeron ciudades como Washington, Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Austin y Palm Beach.

La última actividad internacional del jefe de Estado había sido en Israel, a mediados de abril. Allí recibió la Medalla de Honor entregada por el presidente Isaac Herzog, en reconocimiento al respaldo político expresado por el Gobierno argentino hacia Israel.

Hasta el momento, la Casa Rosada no confirmó la fecha exacta de salida hacia Estados Unidos ni los detalles finales de la agenda que Milei desarrollará durante su paso por Los Ángeles.