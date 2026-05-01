Donald Trump endurece su postura ante Irán y advierte por una posible escalada bélica: «No estoy satisfecho»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no se siente satisfecho con la última propuesta presentada por Irán para poner fin a la guerra, que ya pasó los dos meses, y puso en duda la capacidad de ese país para llegar a aceptar un acuerdo.

Donald Trump rechaza la propuesta de Irán y duda de un acuerdo para frenar la guerra

Según funcionarios paquistaníes, Teherán entregó a Estados Unidos —a través de mediadores paquistaníes— una respuesta revisada a las últimas enmiendas estadounidenses al acuerdo para poner fin a la guerra, a primera hora del viernes.

La última oferta iraní pretendía posponer cualquier debate sobre cuestiones nucleares, lo cual Trump rechazó. El mandatario estadounidense ha afirmado reiteradamente que Irán debe comprometerse a no desarrollar armas nucleares para poder llegar a un acuerdo.

“Quieren llegar a un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Pero yo no estoy satisfecho con ello”, reportaron las cadenas CNN y CBS News.

No especificó con exactitud qué elementos del último documento iraní resultaban inaceptables para él, y sugirió además que es posible que los funcionarios de Teherán nunca lleguen a avenirse a una solución negociada para el conflicto.

“Han hecho avances, pero no estoy seguro de que lleguen a donde queremos”, afirmó Trump desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, describiendo una “tremenda discordia” entre los líderes iraníes.

“El liderazgo está muy fragmentado”, señaló. “Consta de dos o tres grupos, quizás cuatro; es un liderazgo muy desarticulado. Y, dicho esto, todos quieren llegar a un acuerdo, pero están hechos un lío”.

En un intercambio con periodistas en la Casa Blanca, Donald Trump planteó que sus opciones frente a Irán se reducen a dos caminos contrapuestos: una escalada militar de gran envergadura o la búsqueda de un acuerdo.

“Hay opciones. ¿Queremos ir y simplemente hacerlos pedazos y acabar con ellos para siempre? ¿O queremos intentar llegar a un acuerdo? Esas son las opciones”, dijo el presidente, tras recibir anoche un informe actualizado sobre las opciones militares del Comando Central de Estados Unidos.

Aunque reconoció la existencia de alternativas militares, Trump dejó en claro su preferencia personal por evitar una reanudación de los bombardeos. “Desde un punto de vista humano, preferiría no hacerlo”, afirmó, y añadió: “Pero esa es la opción: ¿queremos entrar con toda la fuerza y ​​simplemente arrasarlos, o queremos hacer algo más?”.

En paralelo, el mandatario tildó de “totalmente inconstitucional” una ley que limita el uso de la fuerza sin la autorización del Congreso, dando a entender que no pediría un permiso formal al Legislativo para prolongar la confrontación con Irán. “Nunca se ha utilizado antes. ¿Por qué debería ser diferente para nosotros?”, sostuvo.

Las declaraciones constituyen el último rechazo de la administración a la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, que obliga al presidente a obtener del Congreso una declaración para continuar usando la fuerza más allá de los 60 días. Varios legisladores sostienen que hoy se cumple ese plazo, tras la notificación que Trump envió al Congreso el 2 de marzo sobre el inicio de las hostilidades.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había argumentado previamente que el alto el fuego de duración indefinida entre Estados Unidos e Irán representaba una pausa en la guerra y, por lo tanto, la administración no había alcanzado aún el límite de 60 días.

Trump concluyó señalando que “siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes”, en referencia a la autorización de los poderes de guerra, reafirmando así la postura ejecutiva de no requerir la aprobación legislativa para futuras acciones militares.

NA