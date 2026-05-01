Franco Colapinto finalizó 11° en la única practica libre del Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 puso primera en Estados Unidos tras más de un mes sin acción.

Franco Colapinto volvió a las pistas en el Gran Premio de Miami. Tras 35 días de parate por las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 regresó a la acción en Estados Unidos.

La actividad comenzó con la única práctica libre del fin de semana, que consistió de 90 minutos para que las escuderías probaran las modificaciones del reglamento que debutan en Miami.

Colapinto tuvo un destacable rendimiento completando un total de 33 vueltas y terminó en la 11° colocación con un tiempo de 1:31.015, que lo consiguió en el cierre de la práctica con gomas blandas. Por otro lado, su compañero Pierre Gasly culminó 8° con una marca de 1:30.587, casi cuatro décimas más rápido que el argentino.

Colapinto comenzó el fin de semana con muy buenas sensaciones.

El mejor de la sesión fue Charles Leclerc, que firmó un registro de 1:29.310. Max Verstappen y Oscar Piastri completaron el podio. Los Mercedes con Antonelli y Rusell sorprendente no terminaron en lo más alto y ocuparon la 5° y 6° posición, respectivamente.

Tras el entrenamiento, Alpine reveló las modificaciones y nuevos componentes que tendrán los monoplazas de la escudería: «Introducción de un nuevo chasis para Colapinto y nuevo alerón trasero para Gasly». Resaltando este último, aclararon que solo habrá uno en Miami y Franco recién tendrá un nuevo alerón en Canadá, la próxima fecha de la temporada que será en el fin de semana del 24 de mayo.

El próximo desafío de Colapinto será la clasificación para la carrera Sprint desde las 17 horas. En esta Qualy, el gran objetivo será meterse en Q2 y tratar de largar en la mejor posición posible.

Horarios del Gran Premio de Miami

Viernes 1° de mayo:

Clasificación Sprint – 17.30

Sábado 2 de mayo:

Carrera Sprint (19 vueltas) – 13:00

Clasificación – 17:00

Domingo 3 de mayo:

Carrera (57 vueltas) – 17:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.