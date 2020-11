Aborto Legal: Massa recibirá a referentes "verdes" y "celestes"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibirá hoy a representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y a organizaciones antiabortistas. De ambas reuniones, la primera a las 12 y la segunda a las 15, participarán además dos diputados referenciados con el sector "verde" y otros dos con el "celeste", para mantener un equilibrio en las audiencias. Las reuniones ya sufrieron dos postergaciones por el extenso debate en el plenario del proyecto de Presupuesto 2021, según se informó.

Quienes militan a favor del proyecto plantean la necesidad de tratar de forma "urgente" el proyecto como prometió el presidente Alberto Fernández durante su campaña electoral y luego lo ratificó en varias oportunidades este año.

Por su parte, los representantes de las organizaciones antiderechos expondrán sobre su postura. Entre los argumentos religiosos que sostienen consideran que no es oportuno que se discuta el proyecto "en medio de una pandemia y con aumento de la pobreza".

"Desde el entorno del titular de la Cámara baja estiman que no habrá sorpresas respecto de los pedidos que pueda llevar cada sector hasta el escritorio de Sergio Massa. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito mantendrá la tónica asumida durante las últimas semanas y reiterará su pedido de no postergar más el debate. En tanto, las organizaciones antiabortistas resaltarán las circunstancias que atraviesa el país, tanto desde lo sanitario como lo social que, no permiten abordar el debate", informó Página/12.

Según pudo saber ese medio, las representantes de la Campaña desplegarán sus argumentos sobre la necesidad de afrontar el debate de manera urgente y, para eso, le solicitarán a Massa que, una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto, imponga un cronograma veloz para su tratamiento. En tanto, los representantes de las organizaciones antiderechos pedirán expresamente que el debate no se habilite.

Massa intentaría dejar en claro que el Congreso será el ámbito de discusión y que la presencia de todas las voces estará garantizada, más allá de la postura del oficialismo. “Será el Ejecutivo el que proponga la fecha de inicio del debate”, aseguran desde el entorno y, en ese contexto, nadie se anima a desestimar un posible llamado a sesiones extraordinarias.