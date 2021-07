Absolvieron a mujer trans y reconocieron que fue «víctima y no autora de delito»

Después de seis años, Martina, una mujer trans que fue acusada del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, quedó absuelta. En su fallo el juez reconoció la falta de persepectiva de género y diversidad y dejó en claro que ella fue víctima y no autora de un delito.

El juez Alejandro Cabral en su fallo señaló que Martina “fue víctima del poder punitivo del Estado por ser vulnerable; víctima y no autora de delito alguno, perseguida por más de 6 años por un delito que no cometió”. Además sostuvo que el expediente, en el cual ni siquiera se respetó la identidad autopercibida, se encuentra sustentado en estereotipos y sesgos que no pueden ser tolerados por el Poder Judicial.

Cabral también señaló en su sentencia que al proceso penal sólo llegan los vulnerados y se juzga sistemáticamente a los pobres y excluidos, aludiendo al concepto de aporofobia o animosidad, hostilidad y aversión hacia la pobreza, lo que sustentó su sentencia absolutoria.

El Fiscal Miguel Palazzani y la Dra. Mariela Labozzeta titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en sus alegatos pidieron la absolución de Martina aludiendo a violaciones múltiples a sus derechos humanos, la falta de perspectiva de género y diversidad, violación al plazo razonable, condición de víctima y criminalización del eslabón más débil.

"Desde la Dirección Provincial de Diversidad Gobierno del Neuquén festejamos hoy la absolución de Martina, el compromiso de los funcionaros judiciales que participaron en las audiencias orales!! Seguimos apostando y trabajando para que no existan más causas en las cuales se someta a proceso a personas por el sólo hecho de pertenecer al colectivo LGBTI+", publicaron desde el organismo que dirige Adrián Urrutia y desde donde se acompañó a Martina durante el proceso

Además, a pedido del Fiscal Miguel Palazzani, la Dirección de Diversidad del Ministerio de Ciudadanía presentó un informe para el proceso penal dando cuenta de las vulnerabilidades de Martina, su condición de mujer trans, migrante, indocumentada, trabajadora sexual, una persona social, cultural y económicamente excluida, brindando una necesaria aproximación interseccional hacia el caso y situación particular de quien era perseguida por el Estado.