Acusan al municipio de Neuquén de discriminar guardavidas para esta temporada

La Escuela de Guardavidas del Comahue acusó a la municipalidad de impedir el acceso de sus egresados a las pruebas de reválida que se harán en el río Limay este año.

Específicamente criticaron al subsecretario de Medio Ambiente y Protección al Ciudadano, Francisco Baggio, por obstaculizar la inscripción en la prueba de evaluación de los rescatistas acuáticos con intereses “personalistas” y para favorecer a un gremio en el acceso a los puestos de guardavidas en los balnearios capitalinos y colonias.

Desde la comuna, se negaron a brindar declaraciones o aclarar la situación.

Según expresó el director de la institución, Humberto Laredo, la “persecución” por parte de Baggio tiene historia desde su etapa de concejal en el Deliberante, y ahora con un cargo de conducción en la comuna, “no deja participar de la reválida” a los egresados de esa academia.

Laredo agregó que presentó notas con el reclamo ante el secretario de Cultura y Deportes, Mauricio Serenelli, y al intendente Mariano Gaido, pero que no fueron respondidas.

“Es la única de todo el Alto Valle formadora de guardavidas. Tenemos 220 egresados que trabajan en las costas, en natatorios y clubes. Baggio hoy ocupa un cargo y no deja participar a los egresados de la reválida; otros trabajadores se presentan a rendir y no están actualizados, no tienen el entrenamiento físico”, sostuvo Laredo.

Agregó que la reválida impulsada por Baggio, será “simbólica” porque la competencia no incluiría toma de tiempo en un natatorio, a diferencia de las pruebas de aptitud física y de oficio para el rescate que se hacen en Cipolletti, El Chocón o en San Martín de los Andes.

La información que brindó la comuna sobre la temporada de bañistas, indicó que el 1 de diciembre se abrían los balnearios municipales; con un cuerpo de seguridad balnearia de 102 personas. Se informó que la prueba será en el río Limay –sector Balsa las Perlas- por que debido a los protocolos COVID, no se pueden usar los camarines en las piletas habilitadas.

Laredo dijo que cuando los egresados de la escuela de guardavidas del Comahue se fueron a inscribir para la reválida no se les tomó la documentación sólo porque egresaron de esa institución. “A los postulantes de otras instituciones del país se les tomaron los papeles, y se les sugirió que si se afiliaban a su sindicato, podrían tener posibilidades de rendir”, acusó.

Laredo esgrimió una nota del Consejo Provincial de Educación con fecha de agosto de este año en el que indica que la Escuela de Guardavidas debe continuar trabajando bajo la normativa de las ordenanzas municipales hasta que se reglamente la ley de guardavidas y habilite al Consejo Provincial de Educación a certificar la carrera, parte de los cuestionamientos esgrimidos por Baggio para bloquear a los egresados de esa escuela de guardavidas de las pruebas de reválida en el agua.