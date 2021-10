Acusaron a los tres detenidos por el homicidio de la joven en Cutral Co y dictaron prisión preventiva

La jueza de Garantías Patricia Lúpica Cristo dictó seis meses de prisión preventiva para los tres acusados del homicidio de la joven Danila Acuña, ocurrido en el barrio General Belgrano, de Cutral Co. Se los acusó de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de armas, en calidad de autores. Las defensas pública y particular pidieron la revisión de la medida ante el tribunal de jueces.

Este domingo al mediodía, se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos contra los hermanos Jairo y Fabián Muñoz, conocidos como “los hermanos Leiva” y William Posso. A los dos primeros los asiste el ministerio Público de la Defensa mientras que al último lo hace el abogado particular Gustavo Palmieri.

La fiscal Marisa Czajka detalló que los tres jóvenes esa noche estaban en la terraza de la tira C10. Se tiroteaban con otros dos jóvenes que se hallaban sobre la azotea del C7. Es precisamente el bloque de departamentos donde, en el 2º piso “F” vivía Danila Acuña, junto a su niño de 4 años y su padre, quien estuvo en la audiencia.

La joven estaba “en la habitación sosteniendo a su hijo de cuatro años. Ahí recibe un impacto de arma de fuego que le provoca la muerte”, describió la fiscal. Señaló que uno de los 30 disparos efectuados desde el C10, en “línea recta, y a través de la ventana, ingresa a la habitación donde se encontraba Danila”. No había vidrio sino cartón prensado por la cantidad de veces que se lo habían tiroteado.

“La joven, minutos antes, les había gritado a los autores que dejaran de disparar. Ella estaba con su hijo en brazos”, describió Czajka cuando fue baleada. Su niño resultó lastimado en uno de sus dedos.

Czjaka pidió seis meses de prisión preventiva y planteó cuatro meses como plazo de investigación, a la que caratuló de compleja.

Desde la defensa Pública, Diego Simonelli señaló que sus asistidos, los hermanos Muñoz se presentaron de manera voluntaria en la comisaría 15º, el sábado a las 13. Y calificó de “desproporcionado” los seis meses de preventiva. En cambio, ofreció un mes de prisión preventiva. “No hay indicios de peligro de fuga, hubo presentación voluntaria en la comisaría”, acotó.

Por su parte, el abogado Palmieri –que asiste a Posso- indicó que en esta etapa no se puede hablar de “autoría plural” como plantea la fiscalía y que cada uno debe ser responsable de la acción que lleva adelante. También consideró desproporcionado el plazo de preventiva y propuso, la prisión domiciliaria, con el compromiso de su asistido de no mantener ningún tipo de contacto con la familia de la víctima ni de los vecinos.

Una vez que terminaron las partes, el padre de la víctima, Héctor Acuña solicitó hablar y la jueza Lúpica Cristo le autorizó la palabra.

“A mi hija ya no me la va a devolver nadie. Estos tres jóvenes saben lo que hicieron y lo único que pido es que se cumpla con la ley”, expresó. Agregó que estos chicos “se creen sicarios y dueños del barrio” y sostuvo: “Le pido que se ponga en mis zapatos como me pasó hoy a mí”.

Recordó que esa noche su hija estaba comiendo junto a él y su nieto. Pidió finalmente, que los culpables, paguen.

Uno de los imputados, Jairo Muñoz habló y dijo que al momento de lo ocurrido “yo no estaba en esa terraza”. Después de explicar que hacía le habló al papá de Danila y le dijo: “con el señor Eduardo no tengo ningún problema lamento la pérdida que tuvo, pero yo no disparé”. Aclaró que decidió entregarse porque no había sido “no voy a tomar represalias con él ni con nadie, yo también tengo hermanas y voy a tener un hijo, pero yo no disparé”.

Finalmente, la jueza Lúpica Cristo emitió su resolución y dispuso seis meses de prisión preventiva porque entendió que estaban acreditados el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Además, consideró la expectativa de pena que existe en el caso de homicidio agravado es de 8 a 25 años, para aceptar la petición fiscal.

Tanto la defensoría Pública como la defensa particular, hicieron a reserva de revisión de la medida por un tribunal colegiado.